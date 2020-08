Podpořit chuť investovat do akcií firem na české burze a současně zajistit tuzemským firmám peníze na další rozvoj, to vše přinese podle ministryně Aleny Schillerové vládou schválený balíček, který má rozvíjet lehce ospalý kapitálový trh. Hlavní novinkou má být podle ministryně účet dlouhodobých investic, s nímž lidé budou moci spořit na stáří s pomocí nákupů cenných papírů. Těmito investicemi si podle Schillerové bude moci každý snížit daňový základ, a to až do výše 48 tisíc korun ročně. Zatím tak mohou učinit, jenom když ukládají peníze do penzijního a životního pojištění. "Lákavý bude pro mladé lidi a rodiny. Pokud oba rodiče vydělávají průměrný plat, získá tato rodina daňové zvýhodnění až 14 400 Kč ročně," uvedla ministryně Schillerová na twitterovém účtu.