Ani jsem se k nim nehodil, byl to omyl, vzpomíná dnes někdejší poslanec ANO Pavel Šrámek. Byl jedním ze zakládajících členů hnutí, letos se však v krajských volbách objevuje jako dvojka na kandidátce lidovců, agrárníků a nestraníků v Plzeňském kraji. A patří tak mezi řadu kandidátů, kteří v nedávné době převlékli politický dres a v letošních volbách půjdou proti své dřívější straně. Šrámek to sice za svoji Agrární demokratickou stranu zkoušel už loni ve volbách do Evropského parlamentu, teď poprvé po boku lidovců však cítí šanci.