Když se Rudolf Rejfíř v červnu dozvěděl, že za platbu firemní platební kartou na e-shopu Alzy bude nově platit poplatek, rozčílilo ho to. "Je to jen další způsob, jak z lidí vytáhnout peníze. Není to vůbec prozákaznické," říká majitel společnosti Retail Research, který na Alze nakupoval notebooky či telefony pro své zaměstnance a ročně na největším českém e-shopu jeho firma utratila desetitisíce korun.