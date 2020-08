Typická německá snídaně sestává z čerstvého pečiva s marmeládou nebo sýrem, často je doplňují také müsli. Kaiserky, croissanty i pražené vločky by měly být správně křupavé, což se německy řekne knusper. A právě na to sází Tomáš Čupr, který pro expanzi k našim západním sousedům vybral název Knuspr.de. Český Rohlík se tak pro potřeby berlínských zákazníků promění příští rok na Křup. Ještě předtím ale projde jednou transformací: do konce roku 2020 začne on-line supermarket působit v Rakousku, tam zase pod značkou Gurkerl.at, tedy Okurečka.