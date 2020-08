Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v noci na závěr republikánského sjezdu oficiálně přijme stranickou nominaci do listopadových prezidentských voleb, ve kterých bude obhajovat svůj úřad. Nominační projev přednese přímo z Bílého domu.

V předvolebních průzkumech zatím Trump na svého demokratického soupeře Joea Bidena výrazně ztrácí. Republikánský sjezd ovšem ukázal, že do deseti týdnů, které do voleb zbývají, má kampaň nynější hlavy státu přinejmenším jasnou taktiku, jak by chtěla nepříznivý stav zvrátit.