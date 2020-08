Za měsíc to bude 60 let, co se před televizory ve svých domácnostech sešly miliony Američanů. Na malých zrnících obrazovkách bedlivě sledovali dva muže. Jeden byl mladý, opálený a neustále se usmívající elegán v dokonale padnoucím saku. Druhý vypadal nezdravě pohuble, oblek na něm visel, v tváři byl bledý a na konci vysílání mu po ní stékal pot. Historicky první televizní prezidentská debata skončila pro favorizovaného Richarda Nixona fiaskem. Pro jeho konkurenta Johna F. Kennedyho byla naopak zlomovým okamžikem, který mu nakonec výrazně pomohl na cestě do Bílého domu. Jak ukázaly povolební průzkumy, u více než poloviny voličů měla právě televizní klání vliv na jejich konečné rozhodnutí. Přičemž šest procent dotázaných odpovědělo, že se rozhodovali výhradně na základě těchto debat.