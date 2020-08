Hlavní hygienička Jarmila Rážová se ve vysílání Radiožurnálu dopustila pozoruhodného výroku. Na otázku, zda není problém, že se epidemiologická opatření upravují podle toho, jak na ně reaguje veřejnost, odpověděla: "Já to úplně jako problém nevidím, některé reakce veřejnosti jsou možná oprávněné." Když odhlédneme od možnosti, že nám Rážová sděluje, že protikoronavirová opatření vymýšlejí ignoranti a široká veřejnost by je vymyslela lépe, může to znamenat jediné: hlavní hygienička vystupuje ze své odborné role a dostává se spíše do pozice političky, která už tolik nehledí na to, co je z odborného hlediska správné, ale spíše na to, "co se bude líbit". Ať už veřejnosti, nebo těm nahoře. Což je na pováženou.