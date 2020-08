Byly mi tři roky a před naším domem stála vojenská auta. Na korbách náklaďáků byli cizí vojáci a všichni dospělí kolem mě byli rozčilení a nenávistní vůči těm, kteří do našeho města a naší země přišli dělat "pořádek" podle svých vlastních představ. Podobná sdělení musí dnešní mladé generaci připadat stejně vzdálená, jako lidem v roce '68 vyprávění o první světové válce. Stalo se to, ale co my s tím? Nemáme dnes mít mnohem větší starosti s covidem-19 nebo s následným evropským dluhem na příštích čtyřicet let?