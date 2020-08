Alkohol a duševní onemocnění zavedly Zdeňku Jung­rovou a Petra Čermáka do domova se zvláštním režimem ve středočeských Svoj­šicích. Sešli se tu před šesti lety po pobytu v bohnické léčebně a velmi rychle se z nich stal pár. Protože ale každý bydlel na jiném patře zámeckého ústavu, bylo obtížné najít si aspoň chvilku soukromí. Loni před Vánoci dostali možnost přesunout se společně do přilehlého bytového domu. A brzy plánují další stěhování − do bytu v Praze.