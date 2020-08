Mohl by to být comeback roku. Jiří Fajt byl vloni odvolán z čela pražské Národní galerie a obviněn, že se ve funkci obohacoval. Se dvěma trestními oznámeními na krku a desítkami výtek, které vůči němu vznášel tehdejší ministr kultury z ČSSD Antonín Staněk, se mezinárodně uznávaný kunsthistorik ze dne na den proměnil v persona non grata, od níž se distancovali politici, vlastní zaměstnanci i část veřejnosti.