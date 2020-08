V pondělí na vládě prosadila největší změnu stavebního práva za posledních více než deset let. Jen chvíli poté ale připustila, že se už tak složitě dojednávaný návrh může ještě měnit. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová i tak pevně věří tomu, že zákon výrazně zrychlí výstavbu v Česku. Povolování bytových projektů v Praze nyní trvá průměru pět let, u dálnic je to dokonce 13 let. V žebříčku Světové banky, který porovnává rychlost povolování staveb bezmála ve dvou stovkách zemí, patří Česku 157. místo. Nový stavební zákon má ale stále více kritiků. Zatímco zprvu s ním nesouhlasili hlavně památkáři nebo ekologové, neboť se obávali růstu moci developerů, nyní jsou k němu skeptičtí i podnikatelé. Developerům a Hospodářské komoře například vadí, že se nepodařilo včlenit do něj myšlenku jediného stavebního úřadu.

HN: Nestává se z nového stavebního zákona návrh, o nějž v této podobě nikdo nestojí?

Myslím, že ne. Pro nás bylo zásadní, aby nový zákon zajistil dodržování lhůt. Proto jsme nechtěli jít cestou novely. Těch bylo za dobu fungování zákona už 26 a vždy jej bohužel změnily k horšímu. Když si v našem návrhu sečtete všechny lhůty, vyjde vám, že povolování staveb bude trvat zhruba 345 dnů. Kolegové jásají, protože i u dálnic byste měli dostat do roka stavební povolení. Zákon navíc přináší opatření jako fikce souhlasu dotčeného orgánu, což je opatření namířené proti nečinnosti úřadů. I odborná veřejnost říkala, že navzdory hybridu, který se z něj stal poté, co jsme ustoupili Svazu měst a obcí, ten návrh podporuje.

HN: Nicméně developeři − dlouhodobí stoupenci vytvoření nového stavebního zákona − v posledních týdnech vyjadřovali skepsi. Hospodářská komora dokonce prohlásila, že návrh pomalé povolování staveb nevyřeší.