Společnost Ant Group podala žádost o uvedení svých akcií na burzy v Hongkongu a Šanghaji. Firma je finan­čně-technologickou divizí čínského internetového prodejce Alibaba a dominantním provozovatelem mobilních plateb v Číně. Primární veřejná nabídka akcií by mohla vynést až 30 miliard dolarů (zhruba 660 miliard korun) a stát se největší v historii.

Informace o rozsahu a termínu primární nabídky zatím společnost neoznámila. Zdroje agentury Reuters obeznámené se situací nicméně již dříve uvedly, že firma by mohla na burzy vstoupit v říjnu a že plánuje prodejem svých akcií získat přes 20 miliard dolarů. Tento týden tři z těchto zdrojů upozornily, že v případě příznivých podmínek na trhu by výnos z prodeje akcií mohl dosáhnout 30 miliard dolarů.

Společnost Ant Group by tak mohla překonat rekord saúdsko­arabské ropné firmy Saudi Aramco, která v rámci loňské primární veřejné nabídky akcií získala 29,4 miliardy dolarů. Předchozí rekord ­držela primární emise akcií společnosti Alibaba, která v roce 2014 vynesla 25 miliard dolarů.

Divizi Alibaby Ant Group by mohla veřejný prodej ocenit na více než 200 miliard dolarů. To by bylo více, než činí hodnota některých velkých amerických bank, například Wells Fargo či Goldman Sachs. Firma hodlá peníze získané prodejem akcií využít k rozšíření uživatelské základny a přeshraničních plateb. Chce rovněž posílit své aktivity v oblasti vývoje a výzkumu.

V Šanghaji plánuje firma uvést akcie na trh Star Market, který byl spuštěn loni v červnu a je obdobou amerického technologického trhu Nasdaq. Primární nabídka firmy by měla posílit status obou měst, tedy Hongkongu a Šanghaje, jako finančních center.

Největší a nejznámější součástí společnosti Ant Group je platební služba Alipay, která měla v červnu 711 milionů aktivních uživatelů. Kromě toho nabízí rovněž služby v oblasti investic, půjčky pro podnikatele a také pojištění.

"Takový superekosystém se dosud žádné jiné firmě na světě nepodařilo vytvořit," řekl listu The New York Times Zennon Kapron, ředitel analytické společnosti Kapronasia.

Celkové tržby společnosti Ant Group v prvním pololetí vzrostly téměř o 40 procent na 72,5 miliardy jüanů (232 miliard korun). Její zisk se téměř zdvanáctinásobil na 21,9 miliardy jüanů, píše Reuters. Firmu Ant Group kontroluje zakladatel společnosti Alibaba Jack Ma. Alibaba ve firmě vlastní zhruba třetinový podíl.