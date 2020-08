Nová čtvrť s celkem 36 rodinnými domy má v nejbližší době vzniknout v moravském Krnově. Město chce bydlením nahradit bývalé vojenské cvičiště v lokalitě na Kabátově kopci. Krnov tím chce bojovat proti stěhování mladých lidí do okolních obcí. To podle radnice způsobuje nedostatek pozemků pro stavbu bydlení. Další nemovitosti se mají v budoucnu objevit i na jiných místech. Město připravilo seznam pozemků, které jsou podle územního plánu určeny k zastavění, ale v současnosti slouží převážně jako zahrádky a hospodaří na nich nájemci. Radnice už nájemce informovala o plánovaném ukončení smlouvy. První dva pozemky už nabízí k prodeji. Na jednom z nich má podle jejích plánů vyrůst rodinný dům, na tom dalším zase byty.

Pětina Čechů by při poklesu cen nemovitostí začala uvažovat o koupi

Pokud by koronavirová pandemie a s ní spojené ekonomické ochlazení vedly k poklesu cen nemovitostí, mohlo by přibýt zájemců o koupi bytů a domů. Podle průzkumu, který si u výzkumné agentury NMS Market Research nechala na vzorku tisíce lidí zpracovat Raiffeisen stavební spořitelna, by v takovém případě začalo uvažovat o koupi nemovitosti 21 procent osob. Dalších 13 procent dotázaných o nákupu přemýšlelo už před pandemií. Odložit se jej rozhodla zhruba polovina z nich. Další dvě třetiny by k pořízení vlastního domu nebo bytu nepřesvědčil ani pokles cen.

Praha koupí budovu u kurtů na Štvanici

Necelých dvanáct milionů korun zaplatí Praha společnosti Rodop za nákup dvoupatrové budovy u štvanických tenisových kurtů. Podle radního Jana Chabra (TOP 09) tvoří budova poslední soukromou překážku tomu, aby město mohlo začít s rekonstrukcí ostrova. Praha kupuje budovu za nižší cenu, než na kolik ji cení znalecký posudek. Podle něj má hodnotu 17,2 milionu korun. Hlavní město má cenu sníženou o dluh společnosti Rodop ve výši asi 5,3 milionu korun. Firma využívala neoprávněně sousední městský pozemek. Dluh tak představuje ušlé nájemné.