Oznámila to berlínská klinika Charité, která o Navalného pečuje. Navalnyj je nyní na jednotce intenzivní péče a je nadále udržován v bezvědomí. Reakce německé vlády byla rychlá − požaduje, aby Moskva "plně a nade vší pochybnost" vyšetřila okolnosti zdravotního kolapsu Navalného. "Viníci musí být vypátráni a musí se zodpovídat," uvedli ve společném prohlášení německá kancléřka Angela Merkelová a ministr zahraničí Heiko Maas. Nález lékařů v Berlíně je v rozporu s tvrzením jejich ruských kolegů. Ti podle listu Kommersant otravu vyloučili a za důvod zdravotního kolapsu označili poruchu metabolismu. Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj, který patří k nejvýraznějším kritikům ruského prezidenta Vladimira Putina, skončil v bezvědomí v nemocnici v ruském Omsku poté, co se mu ve čtvrtek při letu z Tomsku do Moskvy udělalo nevolno. Poté byl přepraven do Německa.