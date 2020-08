V centru Brna finišuje přestavba někdejšího Domu stavbařů na Pivovarský dům Poupě. Po otevření v něm bude pivnice s 350 místy a zachován bude i společenský sál pro 500 lidí. V pondělí v něm dělníci instalovali nerezovou varnu. První pivo by měl pivovar uvařit na konci září. V prostorách domu starého 300 let se pivo nevaří už skoro 160 let − od roku 1862. Tehdy zanikl městský pivovar, jehož tradice sahá do poloviny 16. století. Proslavilo jej zejména působení legendárního sládka Františka Ondřeje Poupěte v letech 1798 až 1805. Noví majitelé dům koupili v dražbě před pěti lety za 26 milionů korun, obdobnou sumu investovali do jeho přestavby a opravy. "Nejsme v pivovarnictví noví, před 20 lety jsme opravili a obnovili pivovar v Dalešicích. Po těch letech jsme si ale v pivovarnictví chtěli vyzkoušet něco nového, konkrétně svrchně kvašené speciály nazývané dnes craft beer," řekl jednatel pivovarského domu Marek Tichý. Spolu s kolegy vlastní firmu Archatt, která rekonstruuje památky.