Nejvýraznější postavu jarní fáze koronavirové pandemie, epidemiologa Romana Prymulu, střídá na ministerstvu zdravotnictví Aleksi Šedo. Dosavadní děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy obsadí Prymulovo místo náměstka od září, kdy lidé z nařízení vlády znovu nasadí roušky v autobusech, vlacích, na úřadech nebo v divadlech. Zdůrazňuje však, že nebude náměstkem pro covid, ale pro zdravotní péči. Spadat pod něj bude práce lékařů v nemocnicích i ambulancích, vzdělávání, elektronizace nebo výzkum a vývoj. Zda by o funkci na ministerstvu stál, se ho ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ptal už před pandemií. A při ní znovu. "Přišlo mi hloupé říct: Teď je to moc o hubu, tak do toho nejdu," říká Šedo.