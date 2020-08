◼ EU

EK navrhuje půjčky na ochranu zaměstnanosti

Evropská komise chce 15 členským zemím Evropské unie poskytnout 81,4 miliardy eur (2,1 bilionu korun) na podporu zaměstnanosti. Česko by z programu SURE mělo získat půjčku ve výši dvou miliard eur (52,2 miliardy korun), Slovensko 631 milionů eur (16,5 miliardy korun). Peníze mají putovat na podporu takzvaného kurzarbeitu, tedy zkrácené pracovní doby s příspěvkem státu na mzdu či na podporu osob samostatně výdělečně činných.

◼ RAKOUSKO, RUSKO

Rakousko vyhostilo ruského diplomata

Rakousko vyhostilo ruského diplomata, kterého označilo v souvislosti s průmyslovou špionáží za nežádoucí osobu. Diplomat má alpskou republiku opustit do 1. září. Ruské velvyslanectví ve Vídni proti tomuto rozhodnutí protestovalo, považuje ho za nepodložené, uvedla ruská tisková agentura TASS. Moskva zároveň pohrozila recipročním krokem. Neutrální Rakousko udržuje s Ruskem jinak dobré vztahy.

◼ ČESKO

Praha vypoví smlouvy na desítky reklamních ploch

Pražský magistrát vypoví 38 smluv na pozemky, které pronajímá různým firmám pro umístění reklamních poutačů o ploše do osmi metrů čtverečních. Mezi firmami, které o plochy přijdou, jsou reklamní společnosti, maloobchodníci, ale i městem spoluvlastněné Kongresové centrum. Důvodem je snaha omezit tzv. vizuální smog, tedy zamoření veřejného prostoru především agresivní reklamou.

◼ ČESKO

Karantény budou zkráceny na 10 dní od 1. září

Zkrácení izolací a karantén nakažených covidem-19 ze 14 dní na 10 dní bude platit až od 1. září. Původně hlavní hygienička Jarmila Rážová avizovala, že by se praxe měla změnit od včerejška. Mimořádné opatření by mělo sjednocovat rozhodování napříč krajskými hygienickými stanicemi a dát návod i pro praktické lékaře. K ukončení karantény ani izolace nebude třeba test, výjimkou budou lidé pracující ve zdravotnictví a sociálních službách a lidé se zhoršenou imunitou.

"

Jednou z variant pomoci profesionálním klubům je pomoc na sedadlo, vypočítaná z průměrné návštěvnosti loňského roku.

Milan Hnilička

Šéf Národní sportovní agentury jedná s představiteli profesionálních ligových soutěží i s ministerstvem průmyslu a obchodu o kompenzaci ztrát způsobených koronavirem.

◼ ČESKO

Navzdory chybě může stát koupit vrtulníky z USA

Ministerstvo obrany může pokračovat v nákupu vrtulníků od firmy Bell z USA za 17 miliard korun, i když při vyřizování námitek k této veřejné zakázce chybovalo. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zohlednil bezpečnostní zájmy státu. Přesto zadavateli hrozí citelná pokuta, uvedl úřad. Rozhodnutí není pravomocné. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podal konkurenční italský výrobce vojenských vrtulníků Leonardo.

◼ NIZOZEMSKO

Král se omluvil za porušení pravidel proti nákaze

Nizozemský král Willem-Alexander a jeho žena Máxima se omluvili veřejnosti za porušení pravidel proti šíření koronaviru. Na fotografii z dovolené zveřejněné v médiích pár nedodržuje pravidlo o bezpečném rozestupu. "Ve spontánnosti okamžiku jsme na to nedávali pozor. Samozřejmě že jsme měli," uvedl královský palác na Twitteru a dodal, že dodržovat pravidla proti šíření viru je nutné i na dovolené.

◼ ČESKO

Vláda schválila změny úhrad nových léků

Velkou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mění úhrady moderních léků, dohodovací řízení nebo práci revizních lékařů zdravotních pojišťoven, schválila vláda. Novela také přidá zdravotním sestrám možnost předepisovat některé pomůcky a praktickým lékařům nové léky. Měla by platit od roku 2022, změny budou veřejné zdravotní pojištění stát zhruba 100 milionů korun navíc. Návrh nyní posoudí sněmovna.

◼ ČESKO

Na začátku nové sezony počítá ND loňské ztráty

Národní divadlo zrušilo kvůli koronaviru od března do 2. července 400 představení. Vrátit by mělo 53,3 milionu korun, dosud vrátilo 51 milionů. Vedení divadla to uvedlo před středečním zahájením nové sezony, která bude už 138. v jeho historii. Na rozdíl od menších scén nezačalo hrát hned, kdy se uvolnila omezení a do divadel mohlo přijít 100, později 500 lidí. Podle vedení by se to nevyplatilo. Od začátku nové sezony bude ale hrát pro plnou kapacitu svých budov.

◼ RAKOUSKO

Syřan napadl představitele židovské komunity

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen i kancléř Sebastian Kurz odsoudili útok na Elieho Rosena, nejvyššího představitele židovské komunity ve Štýrském Hradci. Pachatel o víkendu házel kameny na dvorek synagogy ve druhém největším rakouském městě. Rosen chtěl muži domluvit. Ten však na něj zaútočil dřevěnou holí. Rosen se schoval v autě, aniž by utrpěl zranění. Podezřelý, 31letý muž narozený v Sýrii, byl již zadržen.

◼ ČESKO

Web Čechoslováci v Gulagu je nově ve více jazycích

Ve čtyřech jazycích je nově dostupný web Čechoslováci v Gulagu. Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spustil českou verzi letos na jaře, nyní přidává i anglickou, ukrajinskou a ruskou. Za ÚSTR o tom včera informovala Darja Čablová. Web přináší výsledky bádání historiků o politických represích vůči československým občanům a krajanům v Sovětském svazu (SSSR). Spolupracují na něm historici a archiváři z Česka, Ukrajiny a Ruska.

◼ ČESKO

Ministerstvo vydalo opatření k nošení roušek

Ministerstvo zdravotnictví včera vydalo mimořádná opatření k pravidlům pro nošení roušek, karanténu a hromadné akce s účinností od 1. září. Roušky budou povinné ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na úřadech, v prostředcích veřejné dopravy a volebních místnostech. Od 1. září se zkrátí izolace pro lidi s pozitivním testem na covid-19 a karanténa pro ty, kdo se s nimi dostali do kontaktu, ze 14 na 10 dní.

◼ ČESKO

Američtí filmaři utratili v Praze tři miliardy korun

Americké produkční firmy Amazon Studios a Legendary Television dokončily v Praze natáčení neoviktoriánského fantasy seriálu Carnival Row v hlavních rolích s Orlandem Bloomem a Carou Delevingneovou. Šlo o finančně nejpřínosnější zahraniční produkci od zavedení filmových pobídek. Natáčení přerušil v březnu koronavirus. Filmaři za obě řady seriálu v Praze utratili téměř 3,1 miliardy korun, uvedl Státní fond kinematografie.

"

Udělil sis právo vzít život 51 nevinným lidem, jejichž jediným zločinem − v tvých očích − bylo, že vyznávali islám.

Maysoon Salamaová