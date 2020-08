Až 157. místo patří Česku v aktuálním žebříčku Světové banky, který porovnává rychlost povolování staveb bezmála ve dvou stovkách zemí. A stejně jako je v tuzemsku pomalá výstavba, také snaha to změnit je velmi zdlouhavá. Urychlit čekání na stavební povolení se snažily posledních patnáct let všechny vlády, žádná ovšem neuspěla. Současný zákon z roku 2006 prošel už šestadvaceti novelami, ale místo zlepšení se čekání na razítka od úředníků spíše prodlužovalo. Teď míří do finále pokus číslo 27. Už nejde o další novelu, ale zbrusu nový stavební zákon, který má dnes schvalovat vláda.