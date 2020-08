◼ ČESKO

Kabinet zřejmě odmítne příspěvek krajům a Praze

Vláda nejspíš odmítne senátní návrh, aby kraje a Praha dostaly od státu jednorázový příspěvek 500 korun na obyvatele, což by jim nahradilo výpadek daňových příjmů v souvislosti s epidemií koronaviru. Proti návrhu se postavila ministerstva financí a pro místní rozvoj. Uvádí se to v návrhu stanoviska na vládním webu. Kabinet se má předlohou zabývat dnes. Obcím a městům stát poskytl na pokrytí výpadků daňových příjmů 13,4 miliardy korun.

◼ BELGIE

Šetření Slovákovy smrti dopadá na dalšího policistu

Ředitel belgické letištní policie Danny Elst byl nucen odstoupit po dobu vyšetřování smrti Slováka Jozefa Chovance po policejním zákroku na letišti v Charleroi v roce 2018. Elst tehdy na letišti sloužil jako policejní důstojník. Následuje tak šéfa generálního ředitelství správní policie Andrého Desenfantse. Chovanec měl neoprávněně nastoupit do letadla, byl zadržen a zemřel poté, co na něm v cele policisté více než čtvrt hodiny klečeli.

◼ NĚMECKO/RUSKO

Kritik Kremlu Navalnyj je v berlínské nemocnici

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj je od soboty v péči lékařů berlínské nemocnice Charité. Do Německa byl ve vážném stavu přepraven letecky. Putinovu kritiku se ve čtvrtek při letu z Tomsku do Moskvy udělalo zle a letoun nouzově přistál v Omsku. Podle Navalného mluvčí Jarmyšové byl patrně otráven látkou přimíchanou do čaje. Ruští lékaři a úřady tvrdí, že žádný jed v opozičníkově organismu nenašli.

◼ ITÁLIE

Sicílie už nebude přijímat migranty

Vedení jihoitalské Sicílie oznámilo, že už nebude do migračních středisek ve svém regionu přijímat další migranty a že hodlá všechny převézt na italskou pevninu. Šéf sicilské regionální vlády Sebastiano Musumeci rozhodnutí zdůvodnil tím, že jeho kabinet už nemůže dál garantovat dodržování všech opatření proti šíření koronaviru. Podle italského ministerstva vnitra ale Musumeci není k takovému kroku kompetentní.

◼ ČESKO

Zeman podepsal zavedení distanční výuky

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu školského zákona, která zavádí možnost takzvané distanční výuky, tedy výuky na dálku. Výuka na dálku má fungovat například za krizových stavů nebo během uzavření škol z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. Pro žáky bude povinné se distanční výuky účastnit jako součásti povinné školní docházky.