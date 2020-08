Zženštilý dýdžej Arnoštek v podání Šimona Cabana, pružně se vlnící v rytmu písně Je to fajn, se letos v létě po třiceti letech opět dostal na plátna kin. Jako vedlejší, zato nepřehlédnutelná postava filmu Kouř. Pro režiséra Tomáše Vorla je to už třetí premiéra jeho prvního porevolučního snímku. Tentokrát v digitalizované podobě. Nyní dokončuje poslední díl ekologické trilogie Cesta domů, který by měl mít premiéru začátkem příštího roku. Nápad na ni dostal "rejža" Vorel, jak si říká, po požití halucinogenních houbiček. Stéblo trávy uprostřed vybetonovaného parkoviště mu tehdy sdělilo, že celá Země zhyne.

Poněkud pesimisticky vnímá i soudobou filmařinu. Za doby státní kinematografie jí podle něj bylo lépe, a tak by ji opět zestátnil. Před pěti lety se neobvykle postavil ilegálnímu stahování svých filmů. Rozhodl se dát je všechny zdarma na YouTube v té nejvyšší kvalitě. A sleduje, jak internet pomalu přebírá vládu od klasické filmové distribuce.