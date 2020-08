Letecká společnost Korean Air obnovila provoz na lince ze Soulu do Prahy, přerušený po vypuknutí koronavirové pandemie. Spoje mezi Českem a Jižní Koreou budou zatím létat jednou týdně. Na dálkových trasách se v současnosti z Prahy létá do Dubaje ve Spojených arabských emirátech a do katarského Dauhá. Před koronavirovou krizí v Praze fungovalo 15 dálkových linek do destinací Severní Ameriky a Asie. Korejský dopravce bude ze Soulu do Prahy létat vždy v pátek. Zpět se bude vracet v sobotu. Na všechny lety bude nasazovat letadla typu Boeing 787-9 Dreamliner, který má kapacitu 269 cestujících. V současnosti má pražské letiště potvrzený obnovený provoz do 80 destinací od 33 leteckých společností. V porovnání s loňskou letní sezonou jde přibližně o polovinu míst.