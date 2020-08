Herní automaty nejspíš zmizí z celé metropole. Pražský magistrát nemohl při přípravě nové vyhlášky o hazardu vyhovět městským částem, jež chtěly stanovit výjimky z jejich plošného zákazu. V pátek to řekla radní Hana Marvanová (za STAN).

Důvodem je stanovisko antimonopolního úřadu, podle kterého by povolení takzvaných technických her, tedy automatů nebo videoloterijních terminálů, jen u části kasin znamenalo zásah do hospodářské soutěže. Návrh vyhlášky v případě schválení zakáže všechny automaty v metropoli. Na konci měsíce jej bude schvalovat rada, na zastupitelstvo by mohl jít 10. září.

"Žádné výjimky stanovit nemůžeme," uvedla radní. O stanovení výjimek podle ní žádalo sedm nebo osm městských částí. Marvanová dále řekla, že magistrát provedl místní šetření v povolených kasinech, která odhalila, že řada provozoven označených jako kasina jsou reálně herny. Rozdíl spočívá v povinnosti kasin provozovat živou hru, což ale podniky obcházejí například umístěním kola štěstí, které však nikdo nehraje.

Výjimky pro kasina chtěla prosadit zejména Praha 1, kde je jich nyní povoleno 20. Rada před časem přijala usnesení, že bude požadovat výjimku pro povolení technické hry u deseti z nich. V reakci na negativní stanovisko magistrátu svoje připomínky přehodnotila. Starosta Petr Hejma (STAN) je nicméně k plošnému zákazu automatů skeptický. "Samozřejmě to zní báječně, já bych si přál, aby nebyly automaty. Ale je to úplně stejné, jako kdybychom řekli, že zakážeme tvrdý alkohol. Stejně nám ho lidé budou doma pít anebo ho budou pít v nějakých tajných klubech a barech, ale prostě to nevymýtíme," řekl.

Městská část bude dávat připomínku k návrhu vyhlášky v tom smyslu, že kasina mají být zachována, ale nesmí mít žádný negativní vliv na veřejný pořádek, nemají se do nich dostat nezletilí, závislí hráči nebo lidé v insolvenci a musí se kontrolovat, jestli zařízení dodržují platné zákony. "Pokud jsme racionální lidé, tak nemůžeme nikdy říkat, že vyhlašujeme válku a nulovou toleranci všem kasinům, protože není možné, abychom je zlikvidovali," řekl. Dodal, že v kasinech je všude na světě běžná kombinace živé a technické hry. "Bez toho neumějí fungovat, údajně neexistuje kasino, které by mělo jenom živou hru," uvedl.

Základním principem nové vyhlášky je povolit živou hru ve vybraných kasinech a zároveň zakázat všechny takzvané technické hry, tedy hrací automaty i videoloterijní terminály. Úplný zákaz hazardu podle dřívějších informací do vyhlášky navrhly například Praha 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12 nebo některé menší městské části.

Původní vyhláška o hazardu byla v uplynulých letech několikrát novelizována. Od roku 2013 platilo znění, které stanovilo místa a čas, kde a kdy lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Herny a licence pro jejich provozovatele ruší od začátku roku 2016 ministerstvo financí. Loni ukončilo provoz nebo bylo zrušeno ministerstvem 30 heren.