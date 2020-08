◼ USA

USA pozastavily platnost dohody s Hongkongem

Spojené státy pozastavily platnost extradiční dohody s Hongkongem v reakci na nový čínský bezpečnostní zákon o Hongkongu. Ten ve městě pod čínskou správou platí od 30. června a podle kritiků narušuje autonomii města. Peking na tento krok reagoval s rozhořčením. "Čína vyzývá Spojené státy, aby okamžitě napravily své chyby," uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien. Peking na oplátku zmrazí právní spolupráci Hongkongu a USA.

◼ ČESKO

Soud zastavil v kauze darů stíhání Nečasové

Soud zastavil trestní stíhání manželky bývalého premiéra Petra Nečase Jany (dříve Nagyové), které se týkalo nezdanění luxusních darů od politiků a lobbistů. Usnesení není pravomocné. Nečasové hrozilo za krácení daní a za podplácení v tzv. kauze trafik až osmileté vězení. Obžalobě z krácení daní čelila Nečasová od léta 2016. Vyšetřovatelé chtěli ženu původně obvinit z korupce. Předpokládali totiž, že dárky byly úplatky.

◼ ČESKO

Policie prověřuje Šlachtu kvůli informacím v knize

Bývalého šéfa policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a náměstka celní správy Roberta Šlachtu prověřuje policie. Důvodem je možný únik informací v jeho knize Třicet let pod přísahou, kterou sepsal s novinářem Josefem Klímou. Jan Hamáček (ČSSD) to napsal v odpovědi na písemnou interpelaci. Uvedl, že institut zproštění mlčenlivosti v případech, jako je tento, není využitelný.

◼ RUSKO, UKRAJINA

Ukrajina prý chystala únos vůdce separatistů

Moskevský soud uvalil vazbu na sedm členů organizované zločinecké skupiny, kteří připravovali únos nejmenovaného pohlavára proruských separatistů z východu Ukrajiny a jeho převoz na Ukrajinu. Všichni zadržení jsou ruští občané. Ukrajinská strana se k tvrzením nevyjádřila. Ruská tajná služba FSB uvádí, že zadržená skupina chystala na zakázku ukrajinské tajné služby SBU několik únosů a vražd ruských občanů.

"

Západní Evropa se vzdala křesťanské Evropy a namísto toho experimentuje s bezbožným vesmírem, duhovými rodinami a migrací.

Viktor Orbán

maďarský premiér

◼ ČESKO, BĚLORUSKO

Petříček navrhne vládě program pomoci Bělorusům

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na pondělním jednání vlády představí program pomoci běloruským občanům postiženým represemi. Podpora by měla formu peněz na právní zastupování či fyzickou i psychologickou pomoc zbitým lidem. Lékařská pomoc by se týkala desítek osob, v případě podpory perzekvovaných by to byly desítky až stovky lidí. Náklady na zajištění pomoci ministr odhaduje na 10 až 20 milionů korun.

◼ ČESKO

Dálniční známky bude distribuovat pošta a Čepro

Stát podepsal smlouvu na distribuci elektronických dálničních známek s Českou poštou a Čeprem. Společné konsorcium státních podniků uspělo s cenově nejnižší nabídkou, proti tendru nebyly námitky. Elektronické dálniční známky by měly nahradit současné papírové kupony od příštího roku. Konsorcium bude dostávat 2,3 procenta z ceny prodaných vinět. Dosud je odměna pro distributory 4,6 procenta.

◼ USA

Trump: USA chtějí obnovit sankce OSN vůči Íránu

Spojené státy chtějí obnovit prakticky všechny sankce OSN vůči Íránu, které byly pozastaveny na základě jaderné dohody z roku 2015. Na tiskové konferenci to včera oznámil prezident Donald Trump. Využít hodlají USA mechanismu z dohody, od které ale v roce 2018 odstoupily. "Dávám pokyn ministrovi zahraničí Mikeu Pompeovi, aby informoval Radu bezpečnosti OSN o tom, že USA mají v úmyslu obnovit prakticky veškeré dříve pozastavené sankce vůči Íránu," uvedl Trump.

◼ ÍRÁN

Írán včera představil nové balistické střely

Írán představil dvě nové balistické střely. Stalo se tak i přes apely USA, aby Teherán pozastavil svůj balistický program. Střely nesou jméno po íránském generálovi Kásemu Solejmáním a iráckém představiteli milicí Abú Mahdím, kteří byli zabiti počátkem ledna letošního roku při americkém útoku dronem u letiště v iráckém Bagdádu. Záběry nových zbraní včera vysílala íránská státní televize, která uvedla, že střela bude přispívat k "odstrašování" potenciálních nepřátel.

◼ ČESKO

Kvalita vody v přírodních koupalištích se zhoršuje

Kvalita vody v českých přírodních koupalištích se na konci prázdnin s nástupem teplých dnů zhoršuje. Hlavně kvůli sinicím platí několik zákazů koupání, na dalších místech pak hygienici koupání nedoporučují. Dobrá zůstává kvalita vody v koupalištích v Praze nebo Libereckém, Královéhradeckém či Pardubickém kraji. Zákaz koupání platí kvůli masivnímu výskytu sinic v nádrži Kachlička u obce Skála na Havlíčkobrodsku, kde byla voda nevhodná už minulý týden.

◼ ČESKO

Obžalovaní se proti trestu za prodej rohoviny odvolali

Pražského policistu a jeho dva společníky, kteří chtěli prodat roh kriticky ohroženého nosorožce tuponosého na asijský trh, soud odsoudil k podmíněným trestům. Policista David Kučera si vyslechl rozsudek 10 měsíců s dvouletou podmínkou. Oskar Rousek, stejně jako čínský prostředník Lu Sin-Sia, byli odsouzeni k osmi měsícům, také s dvouletou podmínkou. Obhájci obžalovaných se na místě proti rozsudkům odvolali.

◼ ČESKO

Zlínský festival uvede 300 filmů, řadu v premiéře

Zlínský filmový festival pro děti a mládež uvede v letošním 60. ročníku asi 300 filmů z 50 zemí světa. Řada z nich bude uvedena v premiéře, světové, evropské či distribuční. Připraven bude i odborný a doprovodný program. Festival se uskuteční od 4. do 10. září. Světovou premiéru bude mít na festivalu pohádka Největší dar, kterou režírovaly Marta Santovjáková Gerlíková a Daria Hrubá. Snímek se natáčel ve Zlínském kraji.

◼ ČESKO

Některé pražské čtvrti vyvěsily běloruskou vlajku

Historická běloruská vlajka s rudým pruhem uprostřed dvou bílých vodorovných pásů od včerejška vlaje před radnicí Prahy 12. Vyvěsili ji tam radní. Od středy je i na budově úřadu Prahy 6. V předchozích dnech vlajku vyvěsil i Senát na Valdštejnský palác v Praze či radní na pražském magistrátu a v Praze 7 a 10. "Nemůžeme tolerovat jakékoli násilí proti demonstrantům, natož brutální policejní zásah," uvedl starosta Prahy 12 Jan Adamec (Piráti).

"

Je to poprvé, co jsme se k výrobě pálenky odhodlali. Vedla nás k tomu snaha zužitkovat pivo.

Rudolf Šlehofer

Manažer Plzeňského Prazdroje. Silnější pivo, které se během uzavření hospod kvůli koronaviru neprodalo a které by muselo být zlikvidováno, použil pivovar na výrobu pivní pálenky.

◼ ČESKO

Za agresivní jízdu dostal muž šestiletý trest vězení

Středočeský krajský soud udělil devětačtyřicetiletému Miroslavu Štíbrovi za agresivní najíždění na souběžně jedoucí auto a rozbití okna skleněnou kuličkou šestiletý trest vězení. Odsoudil ho za pokus o těžké ublížení na zdraví rodiny, která ve voze jela. Muži zároveň na sedm let zakázal řídit motorová vozidla. Rozsudek není pravomocný. Štíbr, který vinu od počátku odmítá, se na místě odvolal.

◼ ČESKO

Senát: Vláda by měla napravit rozdílné příjmy

Vláda by měla přijmout opatření k nápravě příjmových nerovností mezi ženami a muži, a to například podporou částečných pracovních úvazků nebo podporou pružných pracovních podmínek. Usnesl se na tom Senát při projednávání pětileté strategie EU pro rovnost žen a mužů na období 2020−2025. Evropská komise tuto strategii představila letos v březnu. Brusel chce závazná pravidla, která mají pomoci vyrovnávat existující mzdové rozdíly.

◼ ČESKO

iMucha ukáže animovanou Slovanskou epopej

Rozpohybované digitalizované plakáty malíře Alfonse Muchy či ozvučenou Slovanskou epopej představí výstava iMucha v Obecním domě. Nejrozsáhlejší sbírka děl secesního malíře nashromážděná tenistou Ivanem Lendlem se do Obecního domu vrátí po sedmi letech, tentokrát částečně digitalizovaná a rozšířená o další díla. Řekli to autoři výstavy, která začne 21. srpna a trvat bude minimálně rok.

◼ ČESKO

Transport Romů do Osvětimi si připomněli na Blanensku

Zhruba 150 lidí se v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku zúčastnilo pietního aktu k uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů. Řekla to mluvčí pořádajícího Muzea romské kultury Alica Sigmund Heráková. Lidé si připomněli hromadný transport za druhé světové války, při kterém muselo do koncentračního tábora v Osvětimi 749 romských a sintských mužů, žen a dětí. V Hodoníně u Kunštátu býval za války takzvaný cikánský tábor.

◼ ŠPANĚLSKO

Exmilenka bývalého krále dostala z lásky miliony eur

Bývalý španělský král Juan Carlos I., který se nedávno odstěhoval ze země, zatím do Spojených arabských emirátů, měl podle jeho někdejší milenky Corinny Larsenové nejspíš "stovky" účtů v cizině. Larsenová tvrdí, že 65 milionů eur (téměř 1,7 miliardy korun) jí v roce 2012 poslal král na švýcarské konto z lásky. Původ peněz, které mohly podle spekulací tisku být odměnou za ovlivnění zakázky v Saúdské Arábii, nekomentovala.

◼ BRAZÍLIE

Amazonii opět sužují lesní požáry, je jich více než loni

Brazílii v posledních týdnech sužuje nejen pandemie covidu-19, ale znovu také požáry amazonského deštného pralesa. Jen za prvních deset dní tohoto měsíce zaznamenal brazilský Národní ústav pro výzkum vesmíru přes 10 tisíc požárů lesa v Amazonii, což je o 17 procent více než ve stejném období loni a nejvíc za deset let. Sezona, v níž je tradičně nejvíce lesních požárů, v Brazílii přitom teprve začíná.

◼ POLSKO

Odstoupil šéf polské diplomacie Czaputowicz

Polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz podal demisi do rukou premiéra Mateusze Morawieckého. Je to již čtvrtá rezignace v nynějším kabinetu od začátku týdne. Premiér Morawiecki sliboval rekonstrukci svého kabinetu na září. Opoziční politik Jan Grabiec prohlásil, že vláda Mateusze Morawieckého se naprosto nekontrolovaně rozpadá.

◼ NĚMECKO

Nařízení: lidé musí venčit psy alespoň dvakrát denně

Německé ministerstvo zemědělství chystá nařízení, podle něhož by měli lidé své psy venčit alespoň dvakrát denně a dohromady nejméně jednu hodinu. Za vynucování dodržování směrnice mají odpovídat jednotlivé spolkové země, ale není jasné jak. Podle agentury Reuters majitelé psů nad novým předpisem jen kroutí hlavou. Ministerstvo tím vyvolalo debatu o tom, zda stát může rozhodovat, co je nejlepší pro 9,4 milionu psů v zemi.

"

Chceme, aby lidé vystoupili ze své komfortní zóny a aby byli stateční.

Greta Thunbergová