Americký výrobce letadel Boeing dostal první objednávku na stroje 737 Max od dvou tragických havárií těchto letadel, které vedly k zatím stále platnému zákazu jejich využívání v letecké dopravě. Až čtyři tato letadla si nyní objednal největší polský provozovatel charterových letů Enter Air.

Na oznámení Boeingu včera upozornil zpravodajský server BBC. List The Guardian uvedl, že americký výrobce v tomtéž textu v tichosti při první zmínce uvedl nové jméno stroje. Nazývá jej Boeing 737-8 a vypouští přitom dřívější označení řady "Max". Společnost dosud toto pojmenování používala jen v interní komunikaci.

Mluvčí Boeingu tvrzení britského listu i dalších médií, že společnost se chce označení Max zbavit, zpochybnil a poukázal na to, že se v oznámení několikrát vyskytuje.

Po dvou tragických haváriích v Indonésii (2018) a Etiopii (2019) s 346 oběťmi na životech nesmějí tato letadla od loňského jara do vzduchu. Firmu Boeing tak po osmi letech v dodávkách předstihl její evropský konkurent Airbus.

Boeing teď usiluje o novou certifikaci stroje.

"Navzdory současné krizi je důležité myslet na budoucnost. S ohledem na to jsme souhlasili s objednávkou dalších strojů 737-8. Jsem přesvědčen, že po přísných kontrolách, jež 737 Max podstupuje, to bude řadu následujících let to nejlepší letadlo," uvedl v prohlášení generální ředitel aerolinek Enter Air Grzegorz Polaniecki.

Dopravce si objednal dva stroje 737-8 s možností odebrat ještě dva další. Pokud si pořídí všechny čtyři, jeho letka bude obsahovat deset letounů 737 Max.

"Je to sice důležité, protože se jedná o první objednávku strojů Max od prosince 2019, ale pořád je to malá objednávka," konstatoval analytik ratingové společnosti S&P Chris DeNicolo. Enter Air podle něj dostal nemalou slevu.

Americký Boeing vedle odstavení řady Max čelí odlivu objednávek kvůli dopadům šíření koronaviru na celé letecké odvětví. Za prvních šest měsíců letošního roku dodal devět strojů 737 v porovnání s víc než stovkou za stejné období loni.