Celková hodnota českého trhu s květinami se v roce 2018 zvýšila o 0,8 procenta na 11,755 miliardy korun. Každý obyvatel Česka předloni za květiny utratil v průměru 1130 korun. Uvádí to situační a výhledová zpráva ministerstva zemědělství. Loňské údaje zatím nebyly zveřejněny. Tuzemská produkce květin se předloni po několikaletém výraznějším růstu zvýšila meziročně pouze o 1,1 procenta na 2,278 miliardy korun. Růst utlumily výkyvy počasí a sucho. Dovoz květin do Česka se v roce 2018 zvýšil o 4,1 procenta na 3,407 miliardy korun. Tuzemští pěstitelé předloni vyvezli květiny za 486 milionů korun, což je meziroční pokles o čtyři procenta. Průměrné ceny květin na pultech tuzemských obchodů se posledních šest let průběžně zvyšují, nejvýraznější je nárůst u růží. Ceny se odvíjejí hlavně od jejich úrovní na nizozemských květinových burzách.