Předpovídání budoucnosti patří k oblíbeným, ale málo vděčným disciplínám. Tento týden nabízí příležitost, která se naskytne málokdy: virtuální nominační sjezd Demokratické strany v USA nominoval na kandidáta na hlavu státu Joea Bidena a na post viceprezidentky Kamalu Harrisovou. A protože v průzkumech Biden vede nad republikánským soupeřem Donaldem Trumpem, je možné si udělat krátké teoretické cvičení na téma, jak by se změnil vztah Spojených států a Evropy, pokud by od ledna nastoupilo do Bílého domu duo Biden−Harrisová.