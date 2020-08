V ODS už je jen řadovým členem, včerejší zproštění viny z podplácení v sedm let táhnoucí se kauze bývalého premiéra Petra Nečase však mnoho jeho spolustraníků i politických konkurentů přijalo s radostí. A slovy, že jinak to ani nemohlo dopadnout. Na jedné straně stáli žalobci, kteří tvrdili, že Nečas na podzim roku 2012 překročil pomyslnou čáru, když trojici poslanců ODS měl nabídnout lukrativní posty výměnou za to, že ve sněmovně podpoří návrh, s kterým nesouhlasí. Na druhé Nečas i řada politiků, kteří tvrdili, že podobné vyjednávání je běžné, a zároveň rozporovali, že by bývalý premiér takovou nabídku, s jakou obžaloba operovala, někdy vyřkl. Na klíčový důkaz obžaloby, odposlechy, vůbec nedošlo. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová je odmítla nechat přehrát s tím, že vyšetřovatelé se měli k informacím zkusit dostat jinak.