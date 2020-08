Představitel ruské opozice Alexej Navalnyj leží ve velmi vážném stavu v nemocnici. Jeho mluvčí Kira Jarmyšová uvedla, že se u něj projevily příznaky otravy. "Předpokládáme, že Alexeje otrávili něčím namíchaným do čaje. To bylo to jediné, co ráno pil," napsala na Twitteru.