◼ ČESKO

Lékařské odbory chtějí vyšší růst platů, než navrhl Vojtěch

Zdravotnické a lékařské odbory požadují pro příští rok růst platů ve zdravotnictví o 15 procent. Přidání chtějí do tarifů, tedy do základu výdělku. Stát by to mohlo podle odhadů asi 14 miliard korun. Na tiskové konferenci to včera řekli předák Lékařského odborového klubu − Svazu českých lékařů (LOK-SČL) Martin Engel a šéfka odborového svazu zdravotnictví Dagmar Žitníková. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) už koncem července řekl, že by se platy mohly zvednout nejvýš o pět procent.

◼ USA

Trumpův tým podal další žalobu kvůli volebním lístkům

Volební štáb amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterý zažaloval další stát, který plánuje všem právoplatným voličům před listopadovými volbami rozeslat korespondenční hlasovací lístky. Po Nevadě je nyní terčem soudní stížnosti i New Jersey. Počínání tamního guvernéra Phila Murphyho je podle prezidentova týmu "nelegální" a jde proti volebnímu právu občanů. Demokratický politik Murphy opatření zdůvodnil snahou chránit lidi před rizikem koronavirové nákazy.

◼ ČESKO

Na vysílání DVB-T2 přešly dvě třetiny TV vysílačů

Na nový standard televizního vysílání DVB-T2 přešlo 64 procent všech pozemních vysílačů. Po přechodu na DVB-T2 na severní Moravě, který začíná příští týden a skončí během října, bude zbývat osm procent vysílačů se starším standardem DVB-T. ČTK to včera řekla mluvčí Českých Radiokomunikací Petra Miterová. Poslední DVB-T vysílače budou vypnuté ke konci října, kdy bude současné televizní pásmo 700 MHz uvolněno pro nové mobilní sítě 5G.

◼ ČESKO

Peroutkova vnučka dál vymáhá omluvu

Terezie Kaslová, vnučka novináře Ferdinanda Peroutky, bude omluvu za prezidentovy výroky o jejím dědovi vymáhat po ministerstvu financí exekučně. Úřad se měl podle pravomocného rozsudku omluvit do úterka, sdělil ale, že tak neučiní a vyčká, jak Nejvyšší soud rozhodne o jeho návrhu na odklad vykonatelnosti rozsudku.

Jestliže zavřeme třídu, je potřeba, aby rodiče měli možnost s dětmi být.

Alena Gajdůšková

Poslankyně vládní ČSSD, která navrhuje, aby ošetřovné kvůli karanténě z důvodu šíření koronaviru nového typu mohli čerpat rodiče dětí ve věku do 13 let, a to po dobu, po kterou to bude třeba.

◼ ČESKO

Vnitro chce pracovní víza prodloužit do 16. listopadu

Ministerstvo vnitra navrhuje kvůli koronavirové epidemii prodloužit o další dva měsíce víza zahraničním pracovníkům, a to do 16. listopadu. Vláda bude termín prodlužovat potřetí. Naposledy v červnu schválila prodloužení víz z 16. července do 16. září. Návrh připravený pro jednání vlády podmiňuje prodloužení dokladu tím, že zaměstnavatel uzavře s pracovníkem smlouvu o trvání pracovněprávního vztahu do poloviny listopadu.

◼ NĚMECKO

Nehody na dálnici v Berlíně způsobil radikální islamista

Třicetiletý Iráčan způsobil v úterý večer na městské dálnici v Berlíně nehody, které byly podle dosavadních poznatků vyšetřovatelů islamisticky motivovaným útokem. Uvedl to včera mluvčí německé prokuratury. Zranění při incidentu utrpělo několik lidí. Podle agentury DPA vycházejí vyšetřovatelé také z toho, že muž, který byl po činu zadržen, trpí psychickými problémy. List Der Tagesspiegel napsal, že výpovědi Iráčana ukazují na politicko-náboženský motiv.

◼ MALI

Prezident Mali odstoupil po vzpouře z funkce

Prezident Mali Ibrahim Boubacar Keita včera odstoupil z funkce jen několik hodin poté, co jej společně s premiérem Boubouem Cissém zajali armádní vzbouřenci. Vojáci, kteří převzali moc v zemi, nad ránem oznámili, že usilují o politickou změnu v Mali a v "rozumném termínu" uspořádají všeobecné volby. V zemi působí mezinárodní kontingent, jehož součástí jsou i čeští vojáci, kteří jsou podle vyjádření Armády ČR v pořádku.

◼ AUSTRÁLIE

V Austrálii by mohla být vakcína zdarma pro všechny

Australský premiér Scott Morrison chce, aby očkování proti koronaviru bylo povinné pro všechny občany Austrálie. Až bude vakcína vyvinuta, vláda se postará o to, aby bylo očkování pro všech 25 milionů Australanů zdarma, dodal premiér. Nyní je ve světě v různých stupních vývoje kolem 150 možných očkovacích látek. Světová zdravotnická organizace považuje za nejslibnější očkovací látku vakcínu, kterou vyvinula britsko-švédská firma AstraZeneca.

◼ ČESKO

Rozpočet na platy učitelů by měl narůst o 11 miliard

Ministr školství Robert Plaga (ANO) bude na příští rok požadovat meziroční navýšení rozpočtu na platy ve školství o 12,5 miliardy korun. Platy učitelů by podle něj měly od ledna narůst o devět procent, jak se již loni dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Výdělky nepedagogů by se měly zvýšit o sedm procent. Zvednout by se měl také rozpočet vysokých škol. Letošní rozpočet ministerstva školství je zhruba 214 miliard korun.