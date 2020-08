Když před šesti a půl lety ČNB na svých internetových stránkách spustila oficiální blog, bylo to kvůli tomu, že Češi příliš nechápali, co to národní banka dělá. Tehdy byly intervence proti koruně stále čerstvou a veřejností ne zrovna nadšeně přijímanou novinkou. "Musíme začít měnit způsoby naší komunikace," vysvětlil tehdejší guvernér ČNB Miroslav Singer. Od té doby se v rubrice zvané čnBlog objevovaly materiály, jimiž tvůrci měnové politiky zkoušeli národ přesvědčit o své pravdě, ale zažili jsme i hluchá období, kdy radní zmlkli a vyprázdněný prostor vyplnili zaměstnanci ČNB přicházející s různými zajímavostmi, třeba o mincích.

Poslední přírůstek do čnBlogu se z řady textů vymyká. Jan Frait, jeden z klíčových mužů ČNB, českým podnikatelům včera poradil, aby národohospodářům (jímž jistě je i on sám) nezasahovali do práce. Čím? Třeba tím, že stále mluví o potřebnosti eura pro naši ekonomiku. Tak silná slova z ČNB zatím nezazněla ani na blogu, který, ač je oficiální součástí komunikace banky, přece jen umožňuje volnější vyjadřování a kde občas najdeme argumenty i data, jež by v oponentuře neobstály.

Související 7. 8. Doping korunou se nekoná 7. 8. Komentář Luďka Vainerta Není to zas tak dávno, co kurz koruny vůči euru začínal číslicí 24. V polovině února se ukázalo, že ceny v Česku rostly nejrychleji od roku 2012...

Je to zvláštní vzkaz i proto, že národní banka vždy tvrdila: Když politici zavelí − třeba kvůli postoji veřejnosti, včetně Fraitem diskvalifikovaných "kapitánů průmyslu" −, euro jednoduše zavedeme. ČNB sice stále silněji vyzdvihuje národní měnu, přičemž při zvýrazňování nevýhod eura se hodí i zjevně nadsazená čísla o nákladech pro Česko (viz například prezentace bývalého viceguvernéra Vladimíra Tomšíka), ale že by důležité uživatele měny někdo takto vykazoval do autu?

Frait přitom není jen tak někdo. Odsloužil mandát radního v době, kdy jsme vstupovali do EU a ČNB vážně pracovala na přípravě podmínek k přijetí eura. Posledních 10 let pak vede stále vlivnější sekci finanční stability. Loni měl pravděpodobně na dosah i druhý mandát radního, ovšem prezident nakonec sáhl po poradci premiéra. Výzvu "nemluvte nám do toho" pronesl tedy jako vlivný úředník, který "jen" reflektuje čím dál razantnější odpor ČNB k euru.