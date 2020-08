Většina zaměstnanců si od příštího roku polepší s čistou výplatou. Lidé s nízkými až středními příjmy by mohli platit o čtvrtinu nižší daně než dnes. Zároveň vláda hodlá zavést další sazby pro lidi s vyšší mzdou.

Záměr zavést dvě až tři sazby daně z příjmů pro zaměstnance představili včera vicepremiéři Jan Hamáček (ČSSD) a Alena Schillerová (za ANO). "Jsme velmi blízko dohodě," potvrdili oba shodně po včerejším jednání.

Zatím odmítli sdělit, jaké jsou konkrétní varianty. Jisté je, že půjde o progresivní daň, která poroste s výší mzdy. Původní záměr byl zavést jednotnou sazbu 15 procent. Nejprve ji před třemi týdny zmínil premiér Andrej Babiš ve svém videu na Facebooku, následně ji Schillerová označila za nejčistší variantu. Tím by sice člověk s průměrnou mzdou ušetřil na dani asi 1700 korun, dopad na státní rozpočet by však byl asi 90 miliard. To se nelíbí sociálním demokratům, kteří včera vstoupili do jednání o budoucí podobě zdanění zaměstnanců. Podle nich je to příliš velký zásah do daňových příjmů v době propadu ekonomiky, která má jen letos skončit se schodkem státního rozpočtu 500 miliard korun. "Přikláníme se k tomu, aby sazeb bylo více, mohou být dvě nebo tři," řekl Hamáček.