Teprve na konci roku 2013 dokončila investiční skupina Penta svůj první developerský projekt v Česku − administrativní budovu Florentinum u Masarykova nádraží v Praze. Od té doby se zařadila mezi největší tuzemské developery. V pražských Jinonicích postavila za několik miliard novou čtvrť v areálu po továrně Walter, na Žižkově u Vysoké školy ekonomické administrativní komplex Churchill a na Smíchově vybudovala kancelářskou budovu Smíchoff. V brzké době se pustí do dalšího velkého projektu. Tím je přestavba historického areálu Nuselského pivovaru za 2,3 miliardy korun na novou čtvrť zhruba pro tisíc lidí. Společnost na projekt získala územní rozhodnutí. "Do konce roku bychom chtěli získat stavební povolení a začátkem příštího začít stavět," popisuje v rozhovoru pro HN Rudolf Vacek, ředitel developmentu v Penta Real Estate.

HN: Už se vás lidé ptají, kdy si budou moci koupit v Nuselském pivovaru byt?

Ptají se nás na to od samého počátku. V podstatě od chvíle, kdy jsme oznámili, co na místě chystáme. Nyní ladíme vše potřebné, abychom na podzim spustili prodej, diskutujeme také o tom, jak velké množství pustíme do prodeje v první fázi. Celkem na místě chceme postavit 450 bytů.

HN: Jak dlouho potrvá výstavba?

Chtěli bychom, aby proměna celého území proběhla do dvou let. Součástí je i rekonstrukce historické budovy pivovaru, kde vznikne na 70 atypických bytů. Zde budou práce náročnější, proto tato část zabere víc času.

Rudolf Vacek (41) Absolvent ČVUT v Praze, před příchodem do Penty sbíral zkušenosti v zahraničí, kde se mimo jiné podílel na přípravě a výstavbě kancelářských a maloobchodních projektů v Londýně. V Pentě začínal jako konzultant v roce 2010, dnes je odpovědný za kompletní přípravu a výstavbu komerčních i rezidenčních projektů investiční skupiny v Česku. Patřil k úzké skupině manažerů, kteří zodpovídali za projekty Florentina u Masarykova nádraží a nové městské čtvrti Waltrovka v Jinonicích. Vacek se podepíše v dohledné době také pod novým byznysovým centrem Prahy u Masarykova nádraží, stojí i za přestavbou Nuselského pivovaru.

HN: Kolik bude stát metr čtvereční v bytech, které v Nuselském pivovaru postavíte?

Určitě se dostaneme přes 100 tisíc korun. Areál jsme koupili v roce 2016, od té doby se rezidenční trh změnil. Proměnilo se i vnímání Nuslí. O projektu jsme diskutovali i s obyvateli a městskou částí. Na základě poznatků, které jsme posbírali, jsme se rozhodli posunout standard bytů o něco výš.

HN: Celý areál chcete pokrýt wi-fi připojením, které bude dostupné pro všechny. Bude tohle do budoucna normální ve všech developerských projektech?

Dnes už nejde o nic jedinečného. Otevřené wi-fi nabízíme ve všech našich rozsáhlejších projektech, ať už je to Florentinum či Waltrovka. Bereme to jako součást veřejného prostoru.

HN: Je to dnes tedy už standard?

Nedělají to samozřejmě všichni. U jednotlivých domů se to zpravidla neřeší. Kdo ale vytváří větší multifunkční celek, jehož součástí je i veřejný prostor, tak už nad tím přemýšlí. Technologie dnes mažou rozdíl mezi pracovním a domácím prostředím. Firmy častěji přistupují na home office, do budoucna lze očekávat, že se tento trend bude ještě prohlubovat. I proto musíme dávat větší důraz na veřejný prostor. Nechceme k němu přistupovat jako ke tranzitnímu místu, kudy lidé jen procházejí. Naopak, je třeba, aby byl co nejvíce funkční. Aby si lidé mohli na místě sednout, připojit se k internetu, dobít si telefon a mohli pracovat nebo si dát třeba kafe.