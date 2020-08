Poslední měsíce poukázaly nejen na to, že si lidé dokážou pomáhat, ale také na fakt, že by šly mnohé procesy zefektivnit. Právě s tím pomůže všem zástupcům měst a obcí konference URBIS SMART CITY FAIR, která se koná od 2. do 4. září na brněnském výstavišti. Návštěvníci se mohou těšit na špičkový program. "Do Brna se sjedou čeští i evropští odborníci na problematiku chytrých měst. Na konferenci ukážou na konkrétních řešeních, jak nové trendy zavádět i v dalších obcích," říká ředitel projektu Martin Videczký.

Významnou součástí odborné konference je také valné shromáždění EIP-SCC, tedy Evropského inovačního partnerství pro chytrá města a obce. To bude řešit mimo jiné nové nástroje pro smart projekty. Účastníky čeká i zhodnocení tzv. lighthousových projektů lídry chytrých inovací a diskuse o navazujícím programu Horizon Europe, který rozvrhne rozpočet na výzkum a inovace v letech 2021 až 2027.

V pavilonu E se představí i vystavovatelé, kteří přivezou chytrá řešení. "Návštěvníci uvidí třeba zařízení, které dokáže automaticky dezinfikovat výtahy. Seznámí se také s tím, jak efektivně nakládat s odpady," přibližuje mluvčí konference Aneta Valová. Třetí den vyrazí návštěvníci do terénu. Organizátoři pro ně připravili exkurze do brněnských firem. "Účastníci se například podívají na chytré řízení dopravy v Brněnských komunikacích, dozvědí se o oživení bývalé káznice na Cejlu a podívají se i do běžně nepřístupných kolektorů pod centrem města," vyjmenovává mluvčí.

Aby byla konference přístupná všem zájemcům, snížili organizátoři cenu vstupného. Základní dvoudenní lístek stojí 500 korun, nejdražší VIP vstupenka je oproti původní ceně levnější o polovinu. Kompletní ceník a další praktické informace najdou lidé na www.smartcityfair.cz.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Chytré město.