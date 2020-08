Přes 50 témat představí odborný program konference URBIS SMART CITY FAIR, která se koná začátkem září na brněnském výstavišti. Hlavní osu tvoří šest okruhů, mezi které patří, životní prostředí, digitalizace, služby, řízení, budoucnost a přínosy chytrých měst. Témata představí čeští i evropští odborníci na chytrá města. Důraz bude přitom kladen na praktická řešení.

Kompletní program a informace o vstupenkách najdete na www.smartcityfair.cz.

URBIS FAIR PROSTŘEDÍ

(2. září, 9.15−11.00 hodin)

Koronavirová pandemie zastavila spoustu procesů, problémy se suchem ale nezabrzdila. Proto je důležité vědět, jak s ním bojovat. Poradíme také, jak využít dešťovou vodu či snížit náklady na odpady.

URBIS FAIR DIGITALIZACE

(2. září, 11.10−13.10 hodin)

Covid-19 poukázal na možnosti rozvoje digitalizace. A právě těm se bude věnovat druhý blok programu. Chybět nebudou ani tipy, jak se chránit před kyberútoky či jak financovat opatření z národních zdrojů.

URBIS FAIR SLUŽBY

(2. září, 14.00−16.00 hodin)

Jsou pro vás pojmy dopravní a energetická udržitelnost neznámé? Po návštěvě výstaviště se to změní! Zástupci obcí se s vámi podělí o zkušenosti s rezidentním parkováním. Podrobnosti zjistíte i o infrastruktuře pro elektromobilitu.

URBIS FAIR ŘÍZENÍ

(2. září, 16.10−18.00 hodin)

Poslední blok prvního dne pomůže zástupcům samospráv s restartem lokální ekonomiky. Nabídne i tipy, jak se připravit na další krizové situace.

URBIS FAIR BUDOUCNOST

(3. září, 9.30−13.00 hodin)

Druhý den začne panelovou diskusí se zástupci českých a slovenských krajů. Samosprávy se podělí o plány, jak by chtěly vypadat za 10 let. Prozradí také, co se nepovedlo a čemu se mají další obce vyhnout.

URBIS FAIR PŘÍNOSY

(3. září, 14.00−16.00 hodin)

Co udělat pro zlepšení kvality života samospráv? A jak se zapojit do nového programu Horizon Europe? To se dozvíte v poslední části odborného programu. V něm se samosprávy podělí také o zkušenosti z Lighthouse projektů.

URBIS FAIR VÝSTUPY

(3. září, 16.10−16.55 hodin)

Na závěr druhého dne předají organizátoři Zlaté medaile URBIS a nastíní, jak bude vypadat příští ročník.

URBIS FAIR MÍSTNÍ INSPIRACE

(4. září, 9.00−12.00 hodin)

Třetí den se účastníci konference přemístí z areálu výstaviště do inspirativních brněnských firem, kde prozkoumají chytrá řešení v praxi. Na programu bude například exkurze do Tepláren Brno, Dopravního podniku města Brna či Brněnských komunikací.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Chytré město.