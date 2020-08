Nikdo vám nemůže dát tolik, jako já vám můžu slíbit, říká zlaté pravidlo všech populistů. Martin Kolovratník, kandidát hnutí ANO na hejtmana Pardubického kraje, si ho osvojil dokonale. Voličům slíbil dotaci na nákup elektrického kola. Čtyři tisíce na kus, to bude volební jízda!

Má to ovšem mouchy. Před závorku můžeme vytknout detail, že to zdaleka nemá být dárek všem. Dotovaných elektrokol má být dle Kolovratníka v půlmilionovém kraji maximálně deset tisíc, takže je záhada, podle jakých kritérií se bude dotace přidělovat. Bude pardubická losovačka? Systém kdo dřív přijde, ten dřív jede? Nebo bude nutné místopřísežné prohlášení, že uchazeč volil ANO?

Horší je ovšem fiskální aspekt. Kolovratník chce na kolodotacích rozdat 40 milionů korun. Vypadá to jako pakatel, ovšem jen do té doby, než si uvědomíme, že chce přidělovat i další dotace, například na pobytové vouchery. Rázem jsme na nějakých sto milionech. A když k tomu přidáme, že Pardubický kraj má celkový rozpočet pět miliard korun, už to pakatel není ani náhodou. Pro představu: je to stejné, jako kdyby někdo chtěl ze státního rozpočtu (má objem jeden a půl bilionu) rozdat 30 miliard na něco, co dosud vůbec nebylo potřeba. Třeba na elektrické koloběžky.

Je samozřejmě možné, že to Martin Kolovratník myslel dobře a chtěl jen překonat svého velkého učitele Andreje Babiše, který se taktéž rozhodl před volbami najet na rétoriku "zdroje jsou". Ovšem ve snaze být babišštější než Babiš poněkud přetáhl nápřah. Tomu, co v rozměrech rozpočtu kraje Kolovratník předvádí, se už nedá říci ani velkorysost. To už je bohapusté rozhazování. Člověk, který nemá mozek na baterky, nutně dojde k tomu, že se kandidát ANO buď chce chovat v pozici hejtmana stylem "po mně potopa", nebo se rozhodl voliče podfouknout ve stylu první věty tohoto sloupku. Moudrý volič proto Martinu Kolovratníkovi patřičným způsobem slib dotací na kolo vrátí.