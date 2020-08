Policisté a celníci by mohli dostat možnost na místě odebrat registrační značku vozu nebo nasadit takzvanou botičku autům řidičů s nesplaceným dluhem za dřívější dopravní přestupek. Změnit by se mohl také bodový systém, který bude řidiče více trestat za závažnější přestupky. Obě novinky včera schválila vláda.

Nový právní předpis má pomoci vymáhat pokuty především od cizinců, platit by mohl začít od poloviny příštího roku. O návrhu ministerstva vnitra včera informoval šéf resortu Jan Hamáček (ČSSD).

Podle dřívějšího Hamáčkova vyjádření zahraniční řidiči uložené pokuty na místě neplatí. Proces vymáhání je velmi složitý a motoristé páchají přestupky opakovaně. Podle důvodové zprávy zůstává neuhrazeno zhruba 60 procent pokut, které policie nevybere na místě. Obecní úřady pak od zahraničních provozovatelů aut vymohou mezi 28 a 57 procenty pokut.

Policisté i celníci by proto měli mít podle návrhu přístup do nové propojené evidence nedoplatků za dopravní přestupky. Při kontrole by tak měli právo požadovat po řidiči uhrazení dosud nesplacené částky v hotovosti či kartou. Pokud by řidič nedoplatek na místě neuhradil, mohli by mu policisté nebo celníci nařídit, ať zajede na nejbližší vhodné místo, kde by mu buď odebrali registrační značku, nebo nasadili botičku. Následně by informovali provozovatele vozu.

V současnosti vede podle úřadu špatná vymahatelnost nedoplatků za dopravní přestupky k tomu, že lidé opakovaně porušují pravidla silničního provozu. Řidiči kamionů nedodržují zejména takzvané sociální předpisy − stanovenou dobu řízení, bezpečnostní přestávky a odpočinek − a ohrožují bezpečnost provozu. Provozovatelé pak poškozují silnice přetíženými auty a dostatečně neplatí mýtné. Řidiči překračují povolenou rychlost či jezdí pod vlivem alkoholu.

Přísnější tresty za vážné přestupky

Za dopravní přestupky možná budou místo současné sedmibodové škály policisté a úřady nově ukládat dva, čtyři a šest bodů. Návrh, který včera schválila vláda, nyní projedná parlament. Na Twitteru to včera uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Nový systém, který začne platit od roku 2022, by měl přísněji postihovat závažné přestupky. U bagatelních prohřešků se naopak sankce sníží. Beze změny zůstává odebrání řidičského průkazu po dosažení 12 bodů.

Původně ministerstvo navrhovalo pouze dvě sazby, po připomínkách ostatních resortů, úřadů a veřejnosti však nakonec ponechalo v systému i dvoubodovou hranici například u překročení rychlosti o více než 10 kilometrů za hodinu (km/h) a méně než 20 km/h v obci a méně než 30 km/h mimo obec.

U bagatelních prohřešků, jako je například špatné parkování, porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h, se nově má snížit maximální pokuta o 500 na 1500 korun. Policie navíc může tyto přestupky řešit i domluvou.

Naopak u nejzávažnějších přestupků může řidič přijít o řidičské oprávnění až na tři roky. Dosud byla nejdelší doba zákazu řízení dva roky. Zároveň se u přestupků, jako je například nepovolené vjetí na železniční přejezd, zvýší i pokuty z 5000 na 25 tisíc korun. Ze dvou na čtyři body se zvyšuje trest za telefonování za jízdy.

Řidičák na zkoušku

Novinkou bude mimo jiné řidičský průkaz na zkoušku, řidičům do dvou let od získání oprávnění bude hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů. Zavedena bude také povinnost řidiče nosit reflexní vestu při vystoupení z auta do vozovky při nouzovém stání i v obci, nově bude výslovně zakázáno také parkovat na chodníku. V novele silničního zákona také ministerstvo navrhuje, aby se na určitých značených dálničních úsecích zvedla maximální povolená rychlost na 140 km/h. Havlíček včera také řekl, že nově bude lidem k dispozici jejich počet bodů v elektronické podobě.