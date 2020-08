Britsko-nizozemská společnost Unilever má od svého založení před 90 lety dvě oficiální sídla: v Londýně a Rotterdamu. Vedení firmy v červnu prohlásilo, že tuto praxi změní a jedinou centrálu bude mít v britské metropoli. Je však možné, že si výrobce značek Algida, Rexona či Lipton tento krok ještě rozmyslí. Z nizozemské strany by podniku mohla hrozit pokuta v řádu miliard eur.

Může za to chystaný zákon, kterým chtějí Nizozemci zamezit tomu, aby nadnárodní korporace přesouvaly svá sídla do jiných zemí. Sankce by hrozila firmám s příjmy nad 750 milionů eur (19,6 miliardy korun), jež se chtějí stěhovat do státu s výhodnějším daňovým režimem. V případě Unileveru by pokuta mohla vyšplhat až na 11 miliard eur (287 miliard korun).

"Zákon je napsán tak, aby zastavil závody v tom, která země nabídne společnostem nejvýhodnější podmínky zdanění," uvádí autor návrhu a poslanec nizozemských Zelených Bart Snels.