Rozpočet na rok 2021 je rozpočet předvolební, tak budou létat miliardy. Dobře je to vidět na sportu. Do něj chce vláda nasypat 11,8 miliardy korun, skoro o dvě miliardy korun víc, než se původně předpokládalo. Zásada chléb a hry je dodržena, neformální heslo "hokejový stadion do každé vesnice" jistě voliči ocení. Poněkud stranou pozornosti je ale fakt, že většina z navýšeného objemu rozpočtu na sport jde do okolí lidí, kteří o penězích spolurozhodují: 800 milionů na modernizaci Národního olympijského centra v Nymburce míří do České unie sportu, kterou vede nymburský patriot Miroslav Jansta; 250 milionů na rekonstrukci stadionu hokejového klubu Rytíři Kladno, který patří Jaromíru Jágrovi. Oba pánové jsou přitom v poradním orgánu Národní rady pro sport, vedené bývalým hokejistou Milanem Hniličkou, která o financích fakticky rozhoduje.

V programovém prohlášení vlády stojí: "V oblasti sportu zajistíme transparentnější a efektivnější využití veřejných prostředků jako základní podmínky pro navyšování celkového objemu finanční podpory sportu ze státního rozpočtu." Cynik by řekl, že transparentní to asi nyní už je. V tom smyslu, že zatímco dříve existovalo podezření, že sportovní bafuňáři přidělují dotace sami sobě ve skrytu (v kauze podezření z manipulací je vedle fotbalového "Velkého čápa" Miroslava Pelty obžalovaný právě i Miroslav Jansta), nyní se to děje již transparentně.

Samozřejmě nic proti rekonstrukci olympijského centra a kladenského stadionu, zajisté ji potřebují. A nic proti masivní podpoře sportu, dlouhá léta byl krutě podfinancovaný. Ovšem nadšení by nám nemělo zabránit, abychom si uvědomili, že pod mantrou "z krize se musíme proinvestovat", kvůli níž se rozpočtování zcela utrhlo ze řetězu, se nakonec mohou ukrýt nejrůznější klientelistické malé domů. Samozřejmě to platí nejen ve sportu. V divoké předvolební atmosféře, kde jako by se vracelo legendární "zdroje jsou" expremiéra Vladimíra Špidly, se můžeme dočkat i ledasjaké − ve všech smyslech slova − nesportovní divočiny.