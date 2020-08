Kdo má příští týden vyrazit na dovolenou do Řecka, musel už dvakrát přehodnotit situaci. Řecko nedávno kvůli růstu počtu nakažených koronavirem zavedlo povinnost prokázat se před vstupem do země negativním testem pro pět evropských zemí včetně Česka. Nařízení mělo platit od pondělí 17. srpna. Včerejší intervence premiéra Andreje Babiše (ANO) u řeckého ministerského předsedy Kyriakose Mitsotakise způsobila zrušení tohoto opatření pro Čechy. Informaci potvrdilo na základě diplomatických zpráv i ministerstvo zahraničí.

"Na základě rozhodnutí řeckého předsedy vlády pana Mitsotakise nebude pro osoby cestující letecky z České republiky do Řecka požadována negativní diagnóza covidu-19 a očekává se změna příslušného společného ministerského rozhodnutí," uvedla na svém facebookovém profilu řecká ambasáda v Praze. Upozornila ale, že Češi stejně jako dosud budou muset nejméně 24 hodin předem vyplnit elektronický formulář Passenger Locator Form.

"Mám naději na dobrý výsledek, věřím, že se ho v pátek dočkáme," řekl v České televizi český velvyslanec v Řecku Jakub Karfík. Českým turistům proto doporučil trpělivě vyčkat do pátečního dopoledne.

Odběrová místa, která byla kvůli očekávanému náporu turistů zmobilizována, podle Babiše mají zůstat v novém režimu, aby byla připravena na případný nárůst počtu nakažených. Premiér současně apeloval na odpovědnost, řecké úřady podle něj řeší případ turisty, který odjel na dovolenou z karantény a v Řecku byl pozitivně testován. Možnost, že turisté budou po příjezdu na místo dovolené testováni, bude platit i nadále.

Řecko zavedlo povinné testy ne starší než 72 hodin pro občany Česka, Švédska, Belgie, Španělska a Nizozemska. V příštím týdnu má do země letět asi 4800 Čechů, do poloviny září více než 30 tisíc.

Lidé starší 10 let přijíždějící do Řecka podle dosavadního nařízení musí mít od pondělí potvrzení o negativním testu a lékařské potvrzení o negativní diagnóze na covid-19 v angličtině. Obojí vydá laboratoř, která vzorek testovala. Vyžádat si ho ale musí lidé už před odběrem, některá místa za dokument chtějí navíc k ceně testu 200 až 250 korun. Test stojí obvykle 1756 korun ve státních a krajských nemocnicích, v soukromých odběrových místech může být cena pro samoplátce vyšší.

Cestovní kanceláře žádají, aby cena testu pro samoplátce byla snížena na 500 korun a aby laboratoře musely povinně vzorek otestovat do 24 hodin. Teď je limit dvojnásobný, což je podle ministerstva zdravotnictví dostatečné. Snižovat nemíní ani cenu 1756 korun.

Rozhodnutí Řecka ze začátku tohoto týdne snížilo prodeje zájezdů do této země. Zájem Čechů o Řecko však zcela neopadl. Díky oznámení premiéra Andreje Babiše pro české turisty cestovní kanceláře očekávají opětovný růst prodejů.

CK Blue Style podle své mluvčí Jany Ondrejechové v souvislosti s opatřením řecké vlády zaznamenala pokles prodejů do Řecka zhruba o polovinu. Je podle ní zřejmé, že lidé vyčkávali, jak se bude situace vyvíjet. Cestovní agentura Invia eviduje nárůst prodejů do Řecka s odletem do neděle − povinnost prokazovat se negativními testy na koronavirus měla přijít v pondělí. "Na další termíny se prodej pozastavil a v kurzu začíná být o to více Tunisko. Díky zrušení avizovaného nařízení řecké vlády by prodeje zájezdů do Řecka mohly znovu začít stoupat. Řecko je už několik let naší nejprodávanější letní destinací. Letos do něj odjíždí 35 procent našich klientů," řekla mluvčí Invie Andrea Řezníčková.

K nejoblíbenějším destinacím patří Řecko i u klientů CK Fischer. "Ani poslední dny na tom nic nezměnily," řekl mluvčí CK Jan Bezděk. Podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného rozhodnutí řecké strany o zavedení povinnosti testů prodeje zhruba na den zastavily. "Každá nejistota prodeje zpomalí, vědomí neočekávaných změn není příjemné," míní.