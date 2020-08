◼ ČESKO

Vaňková odmítá nařčení, jež se objevila po razii v Brně

Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) v souvislosti s pondělní razií policie na radnici Brno-střed odmítá, že by se dopustila něčeho nezákonného, jak naznačila média. HN uvedly, že zásah policie měl spojitost s Vaňkovou a dalšími politiky ODS kvůli podezření z kupčení s brněnským majetkem a braní úplatků. Vaňková i její náměstek Robert Kerndl (ODS) to popírají a kauzu považují za politickou s poukazem na blížící se krajské volby.

◼ ČESKO

Svaz kritizuje MPO, že brzdí moderní energetiku

Svaz moderní energetiky (SME) kritizuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), že proti původním plánům nevypíše nové výzvy pro podporu akumulace energie, elektromobility a obnovitelných zdrojů. SME uvedl, že zastavení podpory zbrzdí nové investice oživující ekonomiku po pandemii covidu-19. MPO tento týden sdělilo, že část peněz (6,4 miliardy korun) z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla převedena do OP Zaměstnanost.

◼ USA

Epidemie v USA si vyžádala už přes 200 tisíc životů

Skutečný počet úmrtí způsobený epidemií covidu-19 ve Spojených státech je vyšší než 200 tisíc. Píše to deník The New York Times po analýze souhrnných údajů amerického federálního Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, týkajících se úmrtnosti mezi březnem a červencem. Nový denní přírůstek byl včera podle databáze Univerzity Johnse Hopkinse nejhorším od 27. května. Sedmidenní průměr se po středečním vývoji drží nad hranicí 1000 úmrtí denně.

◼ ITÁLIE

Vyšetřování vlády kvůli koronaviru bude zastaveno

Italská prokuratura zastaví vyšetřování premiéra Giuseppeho Conteho a šesti dalších členů jeho kabinetu kvůli jejich postupu v boji s koronavirovou pandemií. Oznámil to Úřad vlády s tím, že prokuratura o tom informovala ministry v dopisech. Státní zástupci se zabývali trestními oznámeními více než dvou stovek lidí, kteří vinili vládu mimo jiné z nedbalosti, obecného ohrožení, zneužití pravomoci či porušení občanských práv a svobod.

◼ ČESKO

KoroNERV-20 vytváří investiční semafor

Občanská iniciativa KoroNERV-20 připravuje investiční semafor. Vyznačuje v něm zeleně sektory, do kterých je třeba výrazně investovat, žlutě označené jsou sporné projekty a červené jsou zbytné investice. Takovým příkladem je reklamní kampaň na podporu vnitrostátního turismu. Podle expertní skupiny iniciativy by pro oživení ekonomiky a zdravý růst mělo být do roku 2023 investováno alespoň 660 miliard korun.

◼ ČESKO

Nákaza přesáhla 19 tisíc potvrzených případů

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku od začátku epidemie přesáhl 19 tisíc. Ve středu přibylo 290 pozitivních testů, do čtvrtečního večera dalších 215 na celkových 19 286. Od poloviny července vytrvale roste počet lidí aktuálně trpících covidem-19. Nyní jich je 5323, nejvíce od začátku epidemie. Vyléčilo se zhruba 70 procent nakažených, 391 lidí s onemocněním covid-19 zemřelo. Uvádí to web ministerstva zdravotnictví.

◼ ČESKO/ŠPANĚLSKO

MZ zařadí Španělsko mezi rizikové země

Ministerstvo zdravotnictví zařadí Španělsko s výjimkou Kanárských ostrovů mezi rizikové země z hlediska možnosti nákazy koronavirem. Účinnost opatření bude od 24. srpna, vyhlášeno by mělo být dnes v souvislosti s pravidelnou úpravou přehledu rizikových zemí. Pro české turisty by to znamenalo, že po návratu ze Španělska budou muset předložit negativní test na covid-19, nebo jít do dvoutýdenní karantény.

◼ ČESKO/TCHAJ-WAN

Tchaj-wan oceňuje cestu české delegace navzdory Číně

Mluvčí tchajwanského ministerstva zahraničí Joanne Ouová prohlásila, že nadcházející návštěva české delegace vedené předsedou Senátu Milošem Vystrčilem má "historický význam a dokazuje jeho neochotu podvolit se čínskému vydírání". Cesta 40členné delegace složené především z podnikatelů se uskuteční navzdory hrozbám Číny, uvedla japonská tisková agentura Kjódó. Čína vždy protestuje proti kontaktům mezi Tchaj-wanem a zeměmi, s nimiž má diplomatické vztahy.

◼ ČESKO

Příjmy specialistů kvůli koronaviru klesly

Kvůli epidemii covidu-19 klesly příjmy lékařů v ambulancích až o dvě třetiny, tedy zhruba o 100 milionů korun. Informovalo o tom Sdružení ambulantních specialistů. Celkem jde na zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění v posledních letech přes 300 miliard korun, ambulantní specialisté z nich mají asi 25 miliard. Pozitivně se projevila možnost konzultovat s pacientem po telefonu, jejíž hodnotu zdravotní pojišťovny zvýšily na úroveň platby za vyšetření.

◼ EVROPA

UEFA zvažuje Ligu národů na neutrální půdě

Některé zápasy fotbalové Ligy národů by se kvůli koronaviru mohly uskutečnit na ­neutrální půdě. Fotbalová unie UEFA o tom uvažuje pro případ, že by se v některých zemích nemohlo hrát. Jako neutrální dějiště se údajně nabídly Řecko, Kypr, Maďarsko a Polsko. První dvě kola Ligy národů, v níž se česká reprezentace ve skupině utká se Skotskem, Slovenskem a Izraelem, se uskuteční na začátku září. UEFA se chce vyhnout odkládání a rušení utkání na poslední chvíli.

◼ ČESKO

Obrana objednala návrh nového střihu uniforem

Ministerstvo obrany objednalo pro vojáky návrh úpravy střihu uniforem. Připraví jej oděvní firma Koutný. Vojákům dodá vzorek uniformy, která by se lépe nosila. Možností je i využití jiného typu látky. Maskovacího vzoru, který armáda používá, se změna nedotkne. Firma Koutný byla založena v roce 1995 a v Prostějově vyrábí obleky na míru, uniformy a menší série oděvů.

◼ ČESKO

Bohumín upozorňuje na falešné sbírky po požáru

Před falešnými sbírkami na podporu obětí sobotního tragického požáru varuje bohumínská radnice. Jednou takovou se už podle města zabývá policie. Jedinou oficiální sbírkou je zatím ta, kterou vyhlásil Moravskoslezský kraj. Lidé na ni dosud přispěli 300 tisíc korun. Při požáru zemřelo 11 lidí, desítka dalších utrpěla zranění. Policisté ze žhářského útoku obvinili muže, který se přiznal a uvedl, že chtěl postrašit rodinu, se kterou měl dlouhodobé spory.

◼ ČESKO

Pozemek za půl miliardy u budoucího metra je rekord

Za rekordních zhruba půl miliardy korun byl vydražen v on-line aukci pozemek u budoucí stanice metra D v Praze. Uvedl to server E15.cz. Pozemek byl prodán za 497 milionů, což je více než čtyřnásobek vyvolávací ceny. Dosud nejvyšší cenou zaznamenanou v internetových aukcích v Česku bylo 353 milionů korun u nemovitosti u Olomouce. O pozemek u budoucího metra mělo zájem 16 kupců. Vítěz aukce chce zůstat anonymní.

◼ ČESKO

ČNB varuje před podvodníky, kteří žádají údaje k účtům

Podvodníci se jménem České národní banky snaží po telefonu vylákat z lidí údaje pro přístup k účtům a platebním kartám. ČNB to oznámila na svém webu. Upozornila, že lidi neobvolává a podobné údaje nevyžaduje. Lidé by neměli nikomu tyto údaje poskytovat. Pokud by se s tím setkali, měli by si zaznamenat telefonní číslo volajícího, datum a čas hovoru a informace poté předat bance, jejímž jménem se podvodníci snažili vystupovat.

◼ NĚMECKO

Vědci zjistili, že trilobit měl oči jako včela

Trilobit, objevený jako fosilie v roce 1846 na území dnešního Česka, měl oči podobné těm, jaké mají dnešní včely. Zjistili to němečtí zoologové z univerzity v Kolíně nad Rýnem, informovali o tom v prestižním časopise Scientific Reports. Vnitřní struktura zrakového aparátu vyhynulého členovce je podle vědců téměř identická s tou, jakou lze najít u dnešních včel a dalších zástupců hmyzí říše.

◼ ČESKO

Podnikatelů přibylo nejvíce od roku 2012

V červenci přibylo v Česku 3347 fyzických osob podnikatelů, což je nejvyšší počet od ledna roku 2012. Příčinou je nízký počet ukončených živností, druhý nejnižší od začátku roku 2010. Začalo podnikat 5239 lidí a 1892 jich své oprávnění zrušilo. Zároveň svou činnost přerušilo 6312 podnikatelů, o 754 méně než před rokem. Nízký počet zaniklých živností je důsledkem vládních opatření na podporu podnikatelů. Uvádí to analýza společnosti CRIF.

◼ USA

Americká vláda chce změnit zákon o sprchách

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhla změnit právní definici sprchových hlavic, aby z nich voda mohla téct větším proudem. Stalo se tak poté, co si Trump stěžoval na nedostatečný proud vody ve sprše a v této souvislosti poznamenal, že jeho vlasy "musí být perfektní". Sprchovými hlavicemi ve Spojených státech nesmí podle zákona z roku 1992 protéct více než 9,5 litru vody za minutu.