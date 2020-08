Když se v březnu kvůli koronaviru zavřely školy, byly hozeny do výuky na dálku bez toho, aniž by věděly, jak se to dělá a jaké nástroje mají používat. A často postrádaly i základní technické vybavení. Na tom se shoduje většina ředitelů. On-line výuka nebyla ke všemu pro žáky povinná, takže některé děti se do ní nezapojily vůbec − třeba kvůli tomu, že také nemají počítač. Asi 10 tisíc dětí zůstalo zcela bez kontaktu se školou. To chce ministr školství Robert Plaga (ANO) pro případ nárazových karantén změnit. A školám zároveň přislíbil peníze na digitální pomůcky.