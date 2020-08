Ministerstvo zemědělství podporuje navýšení podílu českých potravin v obchodech proto, že je to ekologické. V dopise Evropské komisi, který mají HN k dispozici, to uvádí ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Pokud by Češi kupovali víc domácích potravin, přispělo by to "ke snížení environmentální a zejména klimatické zátěže", tvrdí Toman. A dodává, že to, jak je podpora lokální produkce důležitá, ukázala i současná pandemie nového koronaviru. Během ní se po celém světě výrazně ztížil dovoz a vývoz zboží.