◼ ČESKO

Festivaly čerpají podporu i s omezeným programem

Hudební, divadelní a filmové festivaly, které dostávají dotaci od ministerstva kultury, ji letos většinou získaly v plné výši, i když mají kvůli koronaviru omezený program. Vyloučily účast zahraničních hostů, redukovaly rozsah či přesunuly část programu on-line. Pražské jaro místo schválené dotace 26 milionů korun požádalo o 20,8 milionu. Karlovarský filmový festival a většina dalších čerpaly dotaci v plné výši 30 milionů korun, uvedlo ministerstvo kultury.

◼ ČESKO

ANO si drží největší podporu voličů, polepšili si Piráti

Největší podporu voličů si drží hnutí ANO, které by v případných červencových volbách podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění získalo stejně jako o měsíc dříve 29 procent hlasů. Podpora Pirátů od té doby mírně stoupla a strana by dosáhla na druhé místo, v porovnání s ANO by ale její podpora byla poloviční. ODS a ČSSD si pohoršily. Nad pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny skončili ještě komunisté, lidovci, SPD a STAN.

◼ EVROPA

Ankara obvinila Atény z porušování práv menšin

Turecké ministerstvo zahraničí kritizovalo řeckou vládu za to, že porušuje práva turecké muslimské menšiny v Řecku. Evropské unii vytklo, že tomu přihlíží. Atény kritiku odmítly s tím, že je "paradoxní, ne-li směšné", když Turecko dává Řecku lekce z respektování práv menšin. Mezi Tureckem a Řeckem, dvěma členy NATO, se v posledních dnech vyhrotilo napětí kvůli průzkumu těžby ve vodách Středomoří.

◼ LIBANON

Přes polovinu bejrútských nemocnic je mimo provoz

Po ničivém výbuchu z minulého týdne je více než polovina zdravotnických zařízení v libanonském hlavním městě Bejrútu včetně tří velkých nemocnic mimo provoz. Uvedl to regionální ředitel úseku Světové zdravotnické organizace (WHO) pro mimořádné události Richard Brennan. Výbuch více než 2700 tun dusičnanu amonného v bejrútském přístavu si vyžádal životy nejméně 171 lidí a dalších více než šest tisíc zranil.

"

Poptávka po benzinu bude pod tlakem, aby se vrátila na úroveň v roce 2019.

Organizace zemí vyvážejících ropu

zhoršila výhled poptávky po ropě na letošní rok. Kvůli pandemii koronaviru klesne více, než kartel čekal v předchozím výhledu.

◼ ČESKO

Roste zájem o testy před cestou do Řecka

Některé české nemocnice registrují zvýšený zájem o testování na koronavirus před cestou do Řecka. Například v Kroměříži otestovali v pondělí osm samoplátců, v úterý už tři desítky. Další nemocnice zvyšují kapacitu odběrových míst. Na rozsáhlejší testování se chystá třeba Nemocnice Pardubického kraje nebo obě brněnské fakultní nemocnice. Řecko kvůli růstu počtu nakažených koronavirem zavedlo povinné testy pro občany Česka a dalších zemí od 17. srpna.

◼ EVROPA

Kvůli koronaviru se ruší maratony v Paříži a Curychu

Pařížský maraton se letos nakonec neuskuteční. Pořadatelé ze společnosti Amaury Sport Organisation nejprve závod kvůli pandemii nového koronaviru několikrát odložili, ve středu ale informovali, že byl definitivně zrušen. Vytrvalci se letos nepředstaví ani v Curychu, švýcarští pořadatelé dnes tamní maraton rovněž odvolali. Z nejvýznamnějších světových závodů se letos uskutečnil zatím jen březnový maraton v Tokiu.

◼ ČESKO

Češi nejvíc důvěřují rozhlasu, pak televizi

Nejdůvěryhodnějším typem média je podle Čechů rádio, kterému věří 73 procent lidí. Následuje televize s 64 procenty a tisk s důvěrou 60 procent. Informacím na sociálních sítích věří jen 37 procent lidí. Ukazuje to průzkum AMI Digital Index, který provedla společnost AMI Digital ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Mezi tištěnými médii si letos získaly největší důvěru Hospodářské noviny (42 procent populace).

◼ ČESKO

Policie bude v pátek opět měřit rychlost aut

Zhruba na 150 místech v Česku bude policie v pátek kontrolovat, zda řidiči dodržují maximální povolenou rychlost. Lokality vybrali nejen policisté, ale také veřejnost. Do bezpečnostní akce nazvané Speed Marathon se policejní hlídky zapojují každoročně, loni při ní zkontrolovaly na 7500 aut a zjistily na 3200 přestupků. Dvě třetiny z nich se týkaly překročení povolené rychlosti. Rychlost je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod.

◼ ČESKO

Čeští vojáci se mají v Africe zapojit do boje proti terorismu

Senát schválil vládní návrh na vyslání až šesti desítek českých vojáků na misi do Mali, Nigeru a Čadu. Návrh, který přijala vláda, musí ještě schválit sněmovna. Česko už v Mali vojáky má, podílejí se na výcviku a na ochraně výcvikové mise EU. Armáda teď chce do Mali vyslat elitní jednotku z Prostějova. Jejím úkolem by bylo radit malijským vojákům, vyrážela by s nimi ale i do boje. Společné operace proti teroristům by se měly konat hlavně v Mali, ale také v Nigeru. V Čadu by sídlilo velitelství operace.

◼ ČESKO

Sčítání lidu on-line by mohla využít více než polovina lidí

Podle odhadu Českého statistického úřadu by při sčítání obyvatel příští rok mohlo až 60 procent lidí využít možnost vyplnit formulář přes internet. Při posledním sčítání v roce 2011 tuto možnost využila jen asi čtvrtina lidí. Sběr dat on-line odstartuje o půlnoci z 26. na 27. března a potrvá do 9. dubna, následně budou domácnosti, které nevyužijí možnost formulář vyplnit elektronicky, do 11. května obcházet sčítací komisaři. Výsledky budou známy na přelomu let 2021 a 2022.

◼ ČESKO

Muž objednával jedy z USA, soud mu uložil 6 let vězení

Krajský soud ve Zlíně uložil sedmadvacetiletému muži z Uherskohradišťska, který si podle obžaloby objednával z USA prudké jedy, šestileté vězení a zabezpečovací detenci. Za pokus o teroristický útok a nedovolené ozbrojování hrozilo duševně nemocnému muži až 15 let vězení. Soud jej však uznal vinným z pokusu o obecné ohrožení a pokusu o přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, trestní sazba je v tomto případě tři až osm let. Rozsudek není pravomocný.

◼ ČESKO

V Mladé Boleslavi budou opět sloužit polští policisté

Do Mladé Boleslavi se 1. září na dva měsíce vrátí polští policisté. Ve spolupráci s městskou policií budou dva policisté z Polska působit především preventivně na polské zaměstnance automobilky Škoda Auto. Zahraniční policisté do Mladé Boleslavi poprvé přijeli v roce 2018, působili zde i loni. Největší počet přestupků a trestných činů páchají v Mladé Boleslavi podle magistrátu právě občané Polska. Město poskytne policistům ubytování.

"

V následujících měsících by mělo v Jaroměři vzniknout nové dálniční oddělení.

Magdaléna Vlčková

Podle mluvčí krajské policie by nová základna na dálnici D11 měla umožnit efektivnější boj s pašeráky kradených luxusních vozidel. Přes Královéhradecký kraj vede jedna z tras, po které převážejí kurýři kradená auta ze západní Evropy do Polska. Úsek dálnice z Hradce Králové do Jaroměře by měl být hotový příští rok.

◼ ČESKO

V Brně se otvírá obor kyberbezpečnost

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně otevírá od nadcházejícího akademického roku nový obor nazvaný kyberbezpečnost. Studenti se do něj mohou hlásit do konce srpna v dodatečném přijímacím řízení. Do prvního ročníku by letos mělo nastoupit 30 studentů, v dalších letech to bude více. Fakulta otevřením nově akreditovaného oboru reaguje na nedostatek lidí na trhu práce, kteří se na kyberbezpečnost zaměřují.

◼ NĚMECKO

Berlín hledá nové jméno pro Mouřenínovu ulici

Stejně jako jiné světové metropole i Berlín přemýšlí o přejmenování některých míst, jejichž názvy jsou z dnešního pohledu vnímány jako politicky či kulturně sporné. Nejviditelnějším příkladem je stejnojmenná zastávka metra na Mohrenstrasse, tedy Mouřenínově ulici. Shodou okolností na rohu této ulice ústící do bulváru Wilhelmstrasse sídlí české velvyslanectví.

◼ ČESKO

Každý třetí vzorek zmrzlin neprošel testy

Kontrolami Státní zemědělské a potravinářské inspekce letos do konce července neprošlo 30 procent odebraných vzorků zmrzlin, byly v nich bakterie typu salmonel. Ty způsobují akutní průjmové onemocnění. Problémy byly také u 43 procent vzorků ledů do nápojů. U zmrzlin jde o zlepšení, loni šlo o 37 procent hodnocených vzorků, u ledu loni byla zjištěná závada u 40 procent vzorků. Za pochybení jsou podnikům většinou uloženy minimálně desetitisícové pokuty.

◼ ČESKO

Vinobraní v Mělníku nebude kvůli pandemii

Letošní Mělnické vinobraní, které se mělo konat 19. září, je zrušené. Město by nemohlo zaručit dodržení pravidel ministerstva zdravotnictví kvůli covidu-19. Jde o jednu z největších kulturních akcí v regionu, účastní se jí každý rok desetitisíce lidí. Pořadatelé by podle místostarosty Petra Volfa (Mělničané) nemohli zaručit dodržení pravidla, že počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je maximálně 1000 lidí.

◼ USA

Do Kongresu míří zastánkyně konspirační teorie QAnon

Do amerického Kongresu s velkou pravděpodobností usedne republikánská politička Marjorie Taylor Greeneová, která v minulosti několikrát podpořila internetovou konspirační teorii QAnon. Tato teorie v různých obměnách tvrdí, že prezident Donald Trump stojí v čele tajného tažení proti spolku demokratických politiků a hollywoodských a podnikatelských elit, který uctívá satana a zneužívá děti. Greeneová vyhrála úterní republikánské primární volby ve 14. okrsku ve státu Georgia.

◼ ČÍNA

Číňanka měla po uzdravení opět pozitivní test

Úřady v čínském městě Ťing-čou informovaly o případu místní ženy, která před šesti měsíci prodělala nemoc covid-19 a o víkendu měla znovu pozitivní test na koronavirus. Napsala to agentura Reuters s tím, že není jasné, jaký je zdravotní stav pacientky. Podobné případy už byly zdokumentovány i ve Spojených státech. Vědci dál hledají odpověď na otázku, jak dlouho může lidem po překonání koronavirové nákazy vydržet imunita.

◼ ITÁLIE

Matematik Turchin předpověděl revolty v USA

Před osmi lety vypočítal vědec Peter Turchin rizika sociálního napětí, která se podle něj objevují každých 50 let. A tak se také stalo: přišla pandemie, policejní násilí a politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jde o kliodynamiku, matematické modelování dynamiky v dějinách. Podle některých expertů je to ale celé podvod. V historii je příliš mnoho proměnných skutečností, než aby bylo možné očekávat pravidelné cykly událostí, uvádějí.

◼ NAMIBIE/NĚMECKO

Namibie odmítla německou nabídku odškodnění

Namibie odmítla jako nedostatečnou nabídku německé vlády na odškodnění za masakry domorodých obyvatel v době, kdy byla tato africká země kolonií německé říše. Uvedl to namibijský prezident Hage Geingob. Berlín nabídl odškodnění deset milionů eur (262 milionů Kč). "Diplomacie je o kompromisu," uvedl Geingob na Twitteru. Zvláštního pověřence pro jednání s Německem Zedekiu Ngaviruea vyzval, aby v rozhovorech pokračoval.

"

Zahraniční kolegové, kteří očividně cítili konkurenci, se snaží vyjádřit jakási mínění, jež jsou podle nás naprosto nepodložená.

Michail Muraško

Ruský ministr zdravotnictví jako nepodloženou odmítl zahraniční kritiku protikoronavirové vakcíny, jejíž schválení v úterý oznámil ruský prezident Vladimir Putin.

◼ USA/TCHAJ-WAN

Cesta Azara na Tchaj-wan je podle Číny divadlo

Jako "politickou show" hodnotila čínská diplomacie třídenní návštěvu amerického ministra zdravotnictví Alexe Azara na Tchaj-wanu. Peking odmítl Azarovu kritiku čínského postupu v boji proti koronaviru a Azara označil za "nejhoršího na světě". Zároveň varoval Spojené státy, že jeho představitelé by si v souvislosti s čínskými zájmy "neměli zahrávat s ohněm". Azar je nejvýše postavený činitel USA, který ostrov navštívil za posledních 40 let.

◼ ŠPANĚLSKO

Policie rozbila gang fingující sňatky migrantů

Španělská policie rozbila zločineckou skupinu, která za úplatu organizovala fingované sňatky migrantů z mimoevropských zemí. Policisté při zátahu po celé zemi pozatýkali 12 lidí, kteří na ilegální činnosti vydělali asi milion eur (26 milionů korun). Informovala o tom evropská policejní agentura Europol, která na akci spolupracovala. Za jednu svatbu si gang účtoval 20 000 eur (přes půl milionu korun), podařilo se mu jich uskutečnit přibližně 50.

◼ NOVÝ ZÉLAND

Na Novém Zélandu se možná zpozdí volby

Na Novém Zélandu se kvůli výskytu několika nových případů nákazy koronavirem po více než třech měsících možná zpozdí parlamentní volby plánované na 19. září. Premiérka Jacinda Ardernová oznámila, že rozpuštění parlamentu, což je bezpodmínečně nutný krok pro vyhlášení voleb, se uskuteční v pondělí. O odkladu samotného hlasování se ještě definitivně nerozhodlo.

◼ NĚMECKO

V nejlidnatější německé zemi začala škola, žáci nosí roušky

V nejlidnatější německé spolkové zemi, Severním Porýní-Vestfálsku, po více než šesti týdnech skončily letní prázdniny. Kvůli šíření koronaviru musí mít žáci i učitelé ve školách zakrytá ústa a nos − a to po celou dobu výuky. Severní Porýní-Vestfálsko je jedinou spolkovou zemí s takto přísným opatřením. Vývoj v Severním Porýní-Vestfálsku sledují i další spolkové země, kde se žáci do lavic zatím nevrátili. Nařízení o nošení roušek při výuce se dotklo zhruba 2,5 milionu žáků.

◼ BURZA

Tesla zpřístupní své akcie i menším investorům

Americký výrobce elektrovozů Tesla rozštěpí své akcie v poměru pět ku jedné. Ti, kteří budou její akcie držet 21. srpna, obdrží po uzavření obchodování 28. srpna čtyři další akcie. Obchodovat se s rozdělenými akciemi začne od 31. srpna. Podnik tak chce jejich držení zpřístupnit ještě většímu množství zájemců. V úterý se akcie Tesly obchodovaly za 1475 dolarů (asi 32 905 Kč), což z nich dělá jedny z nejdražších na Wall Street.

◼ ELEKTROTECHNIKA

Toshiba hlásí poprvé po čtyřech letech ztrátu

Japonský průmyslový konglomerát Toshiba se v prvním čtvrtletí kvůli koronaviru propadl do provozní ztráty 12,6 miliardy jenů (2,6 miliardy Kč) ze zisku 7,83 miliardy ve stejném období loňska. Ve čtvrtletní ztrátě je kvůli poklesu zájmu o elektroniku, kopírky a vybavení na výrobu čipů poprvé od roku 2016, kdy zkrachovala její americká jaderná divize Westinghouse. Tržby se skupině snížily o 26,2 procenta na 599,8 miliardy jenů.

◼ HERNÍ PRŮMYSL

Warhorse Studios klesly tržby

Vývojářská společnost Warhorse Studios, která se proslavila zejména vytvořením hry Kingdom Come: Deliverance, byla za 15 měsíců končících letošním březnem v 210milionovém zisku. V předloňském roce měla zisk zhruba 522 milionů korun, uvádí výroční zpráva. Tržby z prodeje výrobků a služeb činily 462,5 milionu Kč, proti více než miliardě v roce 2018. Podle ředitele Martina Frývaldského odpovídají výsledky standardnímu cyklu vývoje a prodeje hry.

◼ ELEKTRONIKA

Foxconn ustál i slabší poptávku po mobilech

Tchajwanské společnosti Foxconn, která je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě, vzrostl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 34 procent na 22,9 miliardy tchajwanských dolarů (17,3 miliardy Kč). Výsledky překonaly očekávání analytiků díky růstu zájmu o vybavení pro práci z domova v době koronavirové pandemie, který překonal i slabší poptávku po chytrých telefonech.

◼ BURZA

Airbnb podá žádost o vstup na burzu

Airbnb plánuje v srpnu navzdory koronakrizi podat žádost o vstup na burzu. ­Akcie internetového poskytovatele ubytovacích služeb by se mohly začít obchodovat koncem roku, píše s odvoláním na své zdroje deník Wall Street Journal (WSJ). Firma se chystá podat žádost o vstup na burzu u americké Komise pro cenné papíry a burzy ještě tento měsíc. Manažerem emise Airbnb budou investiční banky Morgan Stanley a Goldman Sachs.