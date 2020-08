Karel Polívka si mocně lokne čerstvého piva a pak doušku svěžího horského vzduchu. Stojíme u penzionu Andula v areálu Friesových bud a kocháme se výhledem na hřebeny Krkonoš. Polívka, který je provozovatelem chaty, tady v roce 2012 otevřel Pivovar Fries. Ze začátku ho štvalo, že je v okolí spousta dalších minipivovarů, a bál se konkurence. Pak ho ale napadlo, že by z toho mohl naopak těžit. Domluvil se s dalšími pivovarníky a společně dali dohromady Krkonošskou pivní stezku.

"Chtěl jsem spojit příjemné s příjemným − pěknou procházku po Krkonoších a skvělé pivo. Pivních stezek je v Česku spoustu, ovšem ne každá se dá zvládnout pěšky. Řadu z nich musíte projet autem. Naše stezka měří asi 30 kilometrů a lze ji projít za den," líčí Polívka.

Pivní túra zahrnuje pět pivovarů: Fries, Hendrych, Krkonošský medvěd, Trautenberk a Pecký pivovar. "Nejčastěji lidé začínají v Pivovaru Trautenberk v Horní Malé Úpě. Pokračují do Pece pod Sněžkou, kde sídlí Pecký pivovar a podnik Craft coffee, kde čepují Hendrycha. Následně putují k nám na Andulu, kde máme na čepu Friese a Hendrycha. A na závěr se vydávají do Krkonošského medvěda ve Vrchlabí," popisuje boudař.

Když si návštěvníci dají v každém pivovaru jedno pivo, získají otvírák s logy všech pivovarů a pivní stezky. Pokud zvládnou v každém pivovaru pět kousků, dostanou tričko a zároveň postupují do slosování o ceny. První cena je víkendový pobyt na Friesových boudách, v Peckém pivovaru, Pivovarské baště či Pivovaru Trautenberk. "Možnost získat tričko za 25 vypitých piv jsme přidali letos. Mysleli jsme si, že to během sezony pár lidí zvládne, ale nečekali jsme, že hned první víkend se k tričku propije osm lidí," vypráví Polívka.

Ibiškový pivní koktejl i uzené pivo

Mezi návštěvníky stezky jsou podle něj často sportovci, kteří ocení, když jsou na čepu lehčí piva jako desítka. Někteří hosté se zase neobejdou bez tradičního ležáku. A poslední skupina vyhledává především speciály. Pivovar Fries má v nabídce například tmavá či polotmavá piva nebo svrchně kvašená piva jako APA či IPA. Ze všech pivovarů na pivní stezce má nejmenší výstav − ročně uvaří asi 200 hektolitrů piva.

Zajímavé speciály nabízí i pivovar Krkonošský medvěd, jenž sídlí ve Vrchlabí v areálu hotelu, a restaurace Pivovarská bašta. Vyrábí třeba pšeničnou ibiškovou třináctku, která ve sklenici svou růžovou pěnou připomíná spíše mléčný koktejl. Ve svém portfoliu má i pivo z nakouřeného sladu s uzenou chutí nebo osvěžující bezinkový ležák, který hosté ocení hlavně v létě.

Pivovar, jejž vlastní královéhradecká firma ZVU, ročně uvaří asi 3500 hektolitrů piva. Vznikl v roce 1995 a navázal na tradici vaření piva ve Vrchlabí, sahající až do středověku. V roce 1901 ve městě vznikl novodobý pivovar, který vyráběl pivo z kvalitní vody z oblasti Peklo. Ze stejného vrtu získává vodu i Krkonošský medvěd. Podle sládka Petra Bednáře právě tato voda dodává pivu charakter a chuť.

Medvěda je možné ochutnat i v místní restauraci, kam nové návštěvníky často přivádí právě Krkonošská pivní stezka. "Češi rádi objevují regionální pivovary a pivní turistika je na vzestupu. Součástí stezky jsme už od začátku a řada lidí se sem i kvůli tomu pravidelně vrací. Volají už v zimě, jestli letos zase bude stezka a kdy otvírá," líčí provozní Pivovarské bašty Jan Devátý.

Na malém dvorku nemá cenu vést souboje

Jen o kousek dál se nachází další vrchlabský pivovar − Rodinný pivovar Hendrych, který je jedním ze zakládajících členů pivní stezky. "Shodli jsme se s kolegy z dalších pivovarů, že nemá cenu na našem malém dvorku vést souboje, ale je lepší se spojit. Stezka je skvělý marketingový nástroj, jak přilákat turisty do Krkonoš a za místním pivem," říká Vojtěch Hendrych, který pivovar založil v roce 2012 se svým otcem Vladimírem.

"Táta do toho nalil peníze a já duši," líčí mladší z Hendrychů. Jeho pivo mohou návštěvníci pivní stezky ochutnat v Craft coffee v Peci pod Sněžkou a na Boudě Andula. A brzy také přímo v pivovaru, kam v současnosti hledá nájemce pro pivní bar.

Dříve ho provozoval sám, stejně jako místní penzion, ale nakonec oba projekty pozastavil a soustřeďuje se jen na pivovar. "Nabral jsem si toho moc a zjistil, že je to špatná cesta. Dříve jsem razil i hodně expanzivní strategii. Měli jsme asi 200 odběratelů na 60 procentech Česka. Časem se ale ukázalo, že to není udržitelné. Dnes máme kolem 70 odběratelů mezi Krkonošemi, Prahou, Libercem a Hradcem Králové a funguje to daleko efektivněji," říká Hendrych.

Díky tomu je v užším kontaktu s restauracemi, kde jeho pivo čepují, a může snáze dohlédnout na to, zda to dělají dobře. "Chceme, aby z našeho piva měli hosté skvělý zážitek, ať je to luxusní restaurace nebo tradiční hospoda. A aby pivo chutnalo skvěle, nestačí jen dobře odvedená práce pivovaru, ale jsou k tomu potřeba i čisté trubky a sklenice, stejně jako správný tlak. A to je u řady hospod stále problém," podotýká Hendrych.

Do restaurací putuje 95 procent produkce, která dosahuje asi 2000 hektolitrů za rok. Až 70 procent výstavu tvoří ležák. Vedle toho má pivovar ve stálé nabídce polotmavou třináctku, šestnáctistupňový ale a nově i desítku. Do toho vyrábí sezonní speciály, jako je třeba letní lehká a suchá osmistupňová IPA.

Oblíbené jsou exkurze do pivovarů i pivní lázně

Čtvrtým členem pivní stezky je Pivovar Trautenberk v Horní Malé Úpě, který se do projektu zapojil v roce 2017. Založil ho v roce 2015 podnikatel Martin Kulík, který postavil i sesterský pivovar Hostivar v Praze. Ve sklepení zrekonstruované Tippeltovy boudy vaří ročně přes 4000 hektolitrů piva. V budově je také restaurace a ubytování v apartmánech a spacákovně.

"Pivní stezka nám přinesla reklamu i nové hosty, kteří se u nás ubytují," říká ředitelka pivovaru Dagmar Budová. Hosté podle ní rádi ochutnávají nové druhy piva, jako je třeba letní ale nebo letní kyseláč. Nejprodávanější však stále zůstává klasický světlý ležák.

Zájem je podle ní i o exkurze do pivovaru. "V hlavních sezonách se konají i několikrát denně, oblíbené jsou také při firemních večírcích," líčí Budová. Exkurze si mohou návštěvníci domluvit rovněž v pivovarech Fries, Krkonošský medvěd a v Peckém pivovaru, který je nejnovějším přírůstkem do Krkonošské pivní stezky.

Pivovar, sídlící ve wellness hotelu Bouda Máma v Peci pod Sněžkou, se do projektu zapojil v roce 2018. Pivo začali majitelé boudy − rodina Niklových − vařit v roce 2017 a dali mu příznačný název Sněžka. Roční výstav je asi 2400 hektolitrů. "Nejvíce se prodává klasická světlá dvanáctka, ale oblíbené jsou i speciály jako tmavá třináctka nebo šestnáctistupňová IPA," říká Marek Nikl. Pivo si tady hosté mohou vychutnat v dubové pivnici nebo v pivních lázních. Tam si ho točí sami přímo v dřevěné vaně, kde mohou relaxovat v horké vodě provoněné chmelem a extraktem z kvasnic.

Většina boudařů z Krkonošské pivní stezky se přitom shoduje, že i navzdory krizi se jim daří. Jarní výpadek dohánějí i díky vysoké letní návštěvnosti dané tím, že řada Čechů letos tráví dovolenou v tuzemsku. Větší účast tak asi bude mít i stezka. Předloni se na ni vydalo asi 500 lidí, loni 700. Letos by to mohla být až tisícovka.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN České pivo.