◼ ČESKO

Banky schválily 352 tisíc žádostí o odklad splátek

Banky ke konci července přijaly 393 tisíc žádostí o odklad splátek úvěrů, schválily jich 352 tisíc. Proti minulému týdnu to byl v počtu přijatých žádostí nárůst o tisíc. Nárůst podaných žádostí zpomaluje v souvislosti s blížícím se termínem ukončení možnosti odkladu, který je 31. října. Odmítnuto bylo 41 tisíc, což je 10,4 procenta z celkového počtu podaných žádostí. V listopadu všichni, kdo odklad dostali, musí zase začít splácet.

◼ USA

Burzy v USA vyřadí firmy nedodržující účetní normy

Firmy z Číny a dalších zemí, které nebudou dodržovat americké účetní normy, budou na konci příštího roku vyřazeny podle amerického ministra financí Stevena Mnuchina z akciových trhů ve Spojených státech. K vyřazení čínských firem nedodržujících americké účetní normy již minulý týden vyzvali někteří představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Vztahy mezi Washingtonem a Pekingem se v posledních měsících výrazně zhoršily.

◼ USA

Trump chce zakázat vstup nakaženým do země

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje zavedení nových pravidel pro vstup do USA, podle nichž by do země nemohli vstoupit američtí občané a lidé s trvalým pobytem ve Spojených státech, u nichž získají příslušníci pohraniční stráže podezření, že jsou nakaženi koronavirem. Vláda zdůvodňuje zvažované opatření rozšířením koronaviru v Mexiku, se kterým USA sdílí svou jižní hranici.

◼ ČESKO

MPO rozdělí podporu podnikatelům za 12 miliard

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí ještě letos dotační podporu pro podnikatele za 12 miliard korun. Resort na dnešním konzultačním dni představil aktualizovaný harmonogram výzev pro dočerpání peněz z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Využít je lze pro zvýšení dostupnosti vysokorychlostního internetu, výzkum a vývoj, poradenství pro malé a střední podniky nebo pro úspory energie.

"

V posledních dvou týdnech se epidemická situace vyvíjí špatným směrem.

Jean Castex

Francouzský premiér ohlásil, že vyzve správce francouzských departementů, aby o zpřísnění opatření kolem roušek jednali s komunálními politiky. Aktuální vývoj epidemie covidu-19 ve Francii označil za znepokojivý.

◼ NĚMECKO

Maas pohrozil Rusku kvůli loňské vraždě Čečence

Pokud německý soud zjistí, že Rusko nařídilo loňskou vraždu Čečence Zelimchana Changošviliho v Berlíně, musí Moskva počítat s odpovídající německou reakcí. Na tiskové konferenci to po jednání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem řekl šéf německé diplomacie Heiko Maas. V souvislosti s Changošviliho vraždou v pondělí vypovědělo Slovensko tři Rusy. Lavrov podle agentury Interfax naznačil, že Bratislava jednala pod vlivem USA.

◼ ČESKO, EVROPSKÁ UNIE

Lázeňská zařízení budou moci přijmout víc poukazů

Ministerstvo pro místní rozvoj získalo notifikaci Evropské komise na program Covid − Lázně. Díky ní se zvýší objem lázeňských poukazů, které budou moci lázeňská zařízení přijmout. U lázní však bude nutné ověřit volnou kapacitu, zařízení totiž musí mít blokovaná lůžka pro pacienty, kterým pobyt hradí pojišťovna. Ministerstvo příští týden zveřejní výzvu k podání žádosti o dotaci. Zároveň upřesní podmínky pro zájemce o využití poukazu na pobyt se státním příspěvkem.

◼ ČESKO

Senátor 21 vyšle do voleb Lásku, Šabatovou či Hampla

Hnutí Senátor 21 (SEN 21) vyšle do podzimních senátních voleb devět kandidátů včetně koaličních. Jsou mezi nimi stávající senátoři klubu Václav Láska a Tomáš Goláň, dále například člen senátorského klubu KDU-ČSL Václav Hampl nebo bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Osm z kandidátů by v případě úspěchu ve volbách zamířilo do klubu SEN 21, u dvou z nich je ještě alternativa v případě vzniku klubu TOP 09.

◼ SLOVENSKO, ČESKO

Policie zatýkala na akci proti extremismu členy kapel

Slovenská policie včera zadržela při zátahu proti extremismu devět lidí. Podle slovenských médií jsou mezi nimi zpěvák radikální skupiny Krátký proces Rastislav Rogel či bubeník a manažer kapely Horkýže Slíže Marek Viršík. Mluvčí české Národní centrály proti organizovanému zločinu potvrdil, že čeští policisté na akci spolupracovali se slovenskými kolegy. Podle webu Česká justice provedli domovní prohlídku u českého hudebníka v Děčíně.

◼ ČESKO

Soud zakázal Metrostavu stavby s dotacemi

Královéhradecký krajský soud v případu machinací při modernizaci Hotelu Bohemia Chrudim zakázal společnosti Metrostav na šest let stavební činnost související s dotacemi a veřejnou podporou. Kromě toho má firma zaplatit 600 tisíc korun. Firma se odvolala. Ve stejné kauze, která se týká pokusu o poškození finančních zájmů EU a pokusu o dotační podvod, potrestal soud Ivana Fišáka pěti lety vězení a peněžitým trestem 200 tisíc korun.