Byli jste odsouzeni za obchod s drogami a dostali nečekaně vysoký trest. Po vynesení rozsudku se dozvíte, že soudce, který vás poslal za katr, měl tresty udělovat podle toho, zda a kolik dostal peněz, a byl zatčen a obžalován. Dokonce najdete oficiální přepis odposlechů, kde se soudce se svým kumpánem dohaduje o tom, že právě vám, který jste mu peníze odmítl dát, čistě z pomstychtivosti trest ještě zvýší (přesně tolik jste také dostali). Co uděláte? Samozřejmě se budete snažit svůj trest zpochybnit. Ve výsledku se ale dozvíte, že vaše argumentace je "nekorektní, až pokleslá". Ano, to se opravdu stalo paní Thi Bich Dan N. v kauze soudce vrchního soudu Ivana Elischera.

Že přece zločin opravdu spáchala? Možná ano, ale vtip je v tom, že o to vůbec nejde. I kdyby vraždila, má právo na spravedlivý rozsudek i trest. Nejvyšší soud, který tuto až urážející odpověď napsal, se odvolává na presumpci neviny. Dokud totiž nezazní konečný verdikt, je soudce stále nevinný a rozsudky nemanipuloval. Jenže za šustěním paragrafů se až okatě vznáší podezření z profesní soudržnosti lidí v taláru. Jako by jim ještě zněly v hlavě hlasy jiných soudců po Elischerově zatčení, "to přece není možné, takový člověk, takový profesionál". Takového podezření se ale musí soudci ve vlastním zájmu zbavit. Lidem, kteří mají doslova moc nad našimi životy, prostě veřejnost musí věřit, klidně nesouhlasit s rozsudky, ale věřit.

Pokud soudci chtějí lidi přesvědčit, že hrají fér, bez ohledu na to, zda jde o jejich kolegu, či ne, musí si podobné výroky odpustit. Představa, že by byl někdo odsouzen ne na základě důkazů a nestranného vážení argumentů, ale kvůli penězům, z pomstychtivosti, je strašná. Ještě horší by ale bylo, pokud by oběť této zrůdnosti neměla šanci dovolat se spravedlnosti.

Co budou soudci dělat, pokud bude Elischer opravdu pravomocně odsouzen (což při jeho odbornosti může trvat stejně dlouho jako vězení pro onu odsouzenou)? Řeknou, že postupovali, jak museli, a prostě se nedá nic dělat? A nebude to poněkud nekorektní, až pokleslé?