O rovnou daň se v Česku pravice s levicí sváří už patnáct let. Pro levici je principiálně nepřijatelná. Jsou situace, kdy se s ní dočasně smíří − jako třeba v roce 2009, když šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek podpořil rozpočet Fischerovy překlenovací vlády. Současně se ale netajil tím, že ji zruší, jakmile − a tehdy byl přesvědčen, že to přijde hodně brzy − se dostane k moci. Likvidaci rovné daně, tedy stavu, kdy každý ze svého výdělku platí státu stejné procento, má ve volebním programu i současná ČSSD, ovšem její postavení v koalici je tak slabé, že to stejně jako další levicové nápady typu bankovní daň nedokáže dostat do vládního programu, natož do podoby zákonů.