Lidí diagnostikovaných na covid-19 rychle přibývá a nezadržitelně míří k dennímu rekordu. V pátek jich bylo 323, což je třetí nejvyšší nárůst od začátku epidemie. Na jaře by u těchto čísel zněl alarm. Můžeme vzpomenout na slova šéfepidemiologa Romana Prymuly z dubna: "Pokud bude počet nakažených 400 denně, opatření neuvolníme." Nyní se k tomuto počtu blížíme a o novém lockdownu nikdo neuvažuje.

Důvod? Ač pozitivně testovaných přibývá stejně rychle jako na jarním vrcholu, mrtvých je minimum. Možná jsou v zásadě čtyři vysvětlení: 1) Virus zeslábl, chce se šířit, a tak nezabíjí hostitele. Naznačují to i někteří imunologové. 2) Na jaře bylo ve skutečnosti případů mnohem víc, než se jich podařilo diagnostikovat, dnes se hygienikům daří lépe "trefovat" do postižených skupin. 3) Staří lidé, které virus ohrožuje na životě nejvíc, ve vedrech nechodí ven a nedostanou se s ním tolik do styku. 4) Falšují se statistiky, aby se mohlo tvrdit, že jsme stále vzor pro svět.

Čtvrtou variantu snad můžeme vyloučit, počet mrtvých v poměru k počtu pozitivně testovaných klesá i v Německu, ač ne tak výrazně jako u nás. Lze předpokládat, že půjde o kombinaci prvních tří faktorů. Což by byla pozitivní zpráva, protože by to ukazovalo, že koronavirus přestává být větší problém než běžné respirační onemocnění. Ovšem je tady ještě jedno možné vysvětlení: lidé v létě nedostávají takovou "nálož" viru, pročež je průběh nemoci většinou lehký. Až se ochladí a lidé se na podzim vrátí do uzavřených prostor, bude to větší jízda.

Není třeba panikařit, na podzim se asi bez nového lockdownu obejdeme − společnost už není ochotná podřizovat se omezením a vláda nebude riskovat ekonomický propad. I když počet případů poroste, zřejmě bude zvolena variace na švédský model, s lepší ochranou ohrožených skupin, tedy snad bez švédských následků. Ovšem zvyšující se čísla by nás měla varovat a měli bychom si klást otázku, jestli jsme připraveni. Co chytrá karanténa? Co kapacita testování? Co školy? Mají připraven model distanční výuky, aby v případě nutnosti nepanoval zmatek jako na jaře? Otázek je hodně, čas na zodpovězení se krátí.