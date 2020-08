V nenápadném podniku na pražském Smíchově se ten den sešly dvě stovky členů solomonské a solncevské mafie, vlivných skupin ruského organizovaného zločinu. Místo klidu na jednání je ale čekalo překvapení, do restaurace vtrhli elitní čeští policisté a přední mafiány evropského východu pozatýkali. Chyběl ten hlavní, Semjon Mogilevič, který na jednání nepřijel. Právě jemu a české akci z poloviny 90. let věnovala v minulých dnech internetová televize Netflix jeden díl dokumentárního seriálu o nejhledanějších zločincích světa Worlds Most Wanted. Velký prostor v něm mají dva Češi, klíčoví muži zásahu − velitel a šéf protimafiánského odboru tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Zdeněk Macháček a jeho kolega Milan Mikeš. Netflix s téměř 200 miliony předplatitelů po celém světě tak ocenil dvojici, která naopak po zásahu dostala trest od českého státu. Oba muži čelili vykonstruovanému obvinění, kterého je po několika letech zbavil až soud. Dokument točil tým vedený investigativním novinářem Martinem Boudotem loni v létě. "Chtěli po mně, abych s nimi šel k Holubům, ale to jsem odmítl. Dodnes když jdu kolem, tak zrychlím. Mám prostě blok. Hlavně z toho, co nás potkalo po akci," popisuje Macháček dokument i dění kolem Mogileviče.