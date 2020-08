Německá společnost Lufthansa vykázala za druhé čtvrtletí provozní ztrátu 1,7 miliardy eur (44,3 miliardy korun), a to navzdory snižování nákladů. Jde o nejhorší výsledek za 67 let existence podniku. O rok dříve měla firma zisk 754 milionů eur. Propad poptávky po letecké dopravě kvůli pandemii vedl k tomu, že největší letecká společnost v Evropě od dubna do června přepravila o 96 procent méně pasažérů než ve stejném období loni. Tržby pak firmě klesly o 80 procent na 1,89 miliardy eur. "Nečekáme, že by se poptávka po leteckém cestování vrátila na úroveň před krizí dříve než v roce 2024," uvedl šéf podniku Carsten Spohr. Dodal, že skupina se nevyhne "dalekosáhlé restrukturalizaci". Její součástí má být propouštění i snížení investic do nových letadel.